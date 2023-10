Hubert Hurkacz - Ugo Humbert Relacja NA ŻYWO Półfinał ATP Bazylea Hurkacz - Humbert WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Polskiej tenisistce grożono śmiercią. W to obrzydlistwo aż trudno uwierzyć, Katarzyna Kawa podjęła radykalny krok

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w półfinale turnieju ATP w Bazylei, a rywalem Polaka będzie Francuz Hugo Humbert. Początek meczu o godzinie 15. Hurkacz i Humbert grali ze sobą raz, a lepszy w tym pojedynku był nasz najlepszy tenisista, który pokonał Francuza 7:6, 6:3 na trawie w turnieju ATP w Halle w 2022 roku. Tenisista z Metz ma 188 cm wzrostu i 25 lat, czyli jest młodszy od wrocławianina o rok. W rankingu ATP zajmuje 28. miejsce.

Hubert Hurkacz w Bazylei walczy o awans do ATP Finals. Wczoraj zrobił kolejny krok w tym kierunku. Wwans do 1/2 finału wywalczył po zwycięstwie 6:7, 6:4, 6:4 nad Holendrem Tallonem Griekspoorem. Humbert pokonał 6:4, 2:6, 6:2 rewelacyjnego Szwajcara Dominika Strickera. Hurkacz po spektakularnym triumfie w Szanghaju szybko opadł w Tokio, ale było to efektem głównie ogromnego zmęczenia. Teraz znów imponuje wysoką formą.

Pewni awansu do ATP Finals są już Novak Djoković, Carlos Alcaraz, Daniił Miedwiediew, Jannik Sinner i Andriej Rublow, a bardzo trudno będzie też wyprzedzić Stefanosa Tsitsipasa i pewnie Alexandra Zvereva. O ostatnie ósme miejsce walczą przede wszystkim Taylor Fritz, Holger Rune, Casper Ruud i właśnie Hubert Hurkacz. Fritz i Ruud odpadli już w Bazylei, więc Polak ich wyprzedzi. W turnieju gra za to dalej Rune.

Mecz Hubert Hurkacz - Ugo Humbert mecz w półfinale turnieju ATP w Bazylei zostanie rozegrany w sobotę 28 października. Początek półfinału Hurkacz - Humbert po godzinie 15. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Hurkacz - Humbert.