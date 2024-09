Hubert Hurkacz z pilnym apelem. Poszło o powódź, włączył się do pomocy wielkimi słowami, bijemy brawo

Hubert Hurkacz właćzył się w akcję pomocy dla osób pokrzywdzonych przez powódź! Reprezentant kraju zamieścił na swoich mediach społecznościowych wielki apel, który skierował w kierunku każdego zainteresowanego pomocą, prosząc o wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która ogłosiła swoją zbiórkę dla powodzian.

Hubert Hurkacz właćza się w akcję pomocy. Ma pilny apel

Pochodzącemu z Wrocławia tenisiście sytuacja powodziowa nie jest obojętna. Gwiazdor tenisa zamieścił na swoich mediach społecznościowych apel, w którym prosi serdecznie o pomoc dla powodzian i włączenie się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak pisze sportowiec, każda forma wsparcia jest w tej trudniej sytuacji na wagę złota.

- W tych trudnych chwilach, kiedy Polska zmaga się z tragiczną powodzią, każda wpłata na pomoc, nawet najmniejsza, jest bezcenna. Bardzo ważne jest dostarczenie wody pitnej, sprzętu i artykułów medycznych dla osób, które straciły wszystko. Dołączam do WOŚP i zachęcam każdego, kto może, do wsparcia akcji pomocowej poprzez wpłatę na zbiórkę, do której link znajdziecie poniżej" – napisał na InstaStories Hubert Hurkacz.