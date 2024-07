Hurkacz – Albot relacja NA ŻYWO: Hurkacz rozpoczyna rywalizację na Wimbledonie! [LIVE WYNIK]

Hubert Hurkacz - Radu Albot -:- (-:-, -:-, -:-)

Hurkacz – Albot relacja NA ŻYWO

Hubert Hurkacz przystępuje do Wimbledonu po całkiem niezłych ostatnich tygodniach. Polak doszedł do 4. rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa na kortach ziemnych, później natomiast zagrał jeden turniej na trawie, w niemieckim Halle, gdzie dotarł do finału! Tam musiał jednak uznać wyższość Jannika Sinnera, obecnego lidera rankingu ATP. Można mieć więc nadzieję, że Hurkacz tylko doszlifuje formę na Wimbledon, gdzie przed rokiem radził sobie świetnie.

Jego pierwszym rywalem na tym turnieju będzie zajmujący 144. miejsce w rankingu ATP Mołdawianin Radu Albot, który dotarł do drabinki głównej przez kwalifikacje. Na co dzień Albot gra raczej w pomniejszych turniejach, challengerach. Choć Hurkacz będzie zdecydowanym faworytem tego spotkania, to należy wspomnieć, że panowie grali ze sobą już dwa razy i zawsze lepszy był Mołdawianin! Oczywiście, miało to miejsce już kilka ładnych lat temu – w 2017 Albot wygrał 2:1 w finale challengera w Shenzhen, a w 2020 roku w 1. rundzie turnieju ATP w hali na kortach twardych w Paryżu.