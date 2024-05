Hurkacz - Baez Transmisja TV i STREAM ONLINE Gdzie oglądać mecz dzisiaj ATP Rzym

Wydało się, co Niemcy naprawdę myślą o Idze Świątek. Polacy mogą się nieźle zdziwić

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w 4. rundzie turnieju ATP w Rzymie, a jego rywalem będzie Argentyńczyk Sebastian Baez, który pokonał 2:6, 6:2, 6:3 Duńczyka Holgera Rune. Polak po wyeliminowaniu słynnego Rafaela Nadala (6:1, 6:3) poszedł za ciosem w starciu z mniej znanym rywalem. Po bardzo dobrej grze pokonał 7:6, 6:2 Argentyńczyka Tomasa Etcheverry'ego. Wrocławianin znów potwierdził, że jest w wysokiej formie i coraz lepiej spisuje się na kortach ziemnych, na których do tej pory notował gorsze wyniki.

Hubert Hurkacz i Sebastian Baez nigdy wcześniej ze sobą nie grali. Polak w poprzednich edycjach turnieju ATP w Rzymie radził sobie słabo. W latach 2021, 2022 i 2023 odpadał już po pierwszych meczach. Zajmujący 9. miejsce w rankingu ma szansę poprawić swoją pozycję, ale to oczywiście będzie zależeć od jego dalszych wyników oraz od rezultatów jego rywali.

Hubert Hurkacz mecz w 4. rundzie turnieju ATP w Rzymie rozegra już we wtorek 14 maja. Rywalem Polaka będzie Argentyńczyk Sebastian Baez. Początek meczu Hurkacz - Baez ok. godziny 15.30-16.00 (czwarty mecz od godz. 11 po trzech meczach deblowych). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Baez w turnieju ATP w Rzymie na antenie Polsatu Sport 1 oraz online na Polsat BOX GO.

