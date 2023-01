Hurkacz – Berrettini RELACJA NA ŻYWO United Cup Hurkacz – Berrettini NA ŻYWO RELACJA LIVE ONLINE Hubert Hurkacz WYNIK meczu dzisiaj 4.01

Kuriozalna wpadka Igi Świątek! Zrobiła to nie po raz pierwszy, Agnieszka Radwańska przyszła jej z pomocą

Na żywo Hubert Hurkacz - Matteo Brrettini Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu United Cup, w którym Hubert Hurkacz zmierzy się z Matteo Berrettinim. Start meczu o godzinie 8:30. Bądźcie z nami!

Hubert Hurkacz jest obecnie najlepszym polskim tenisistą. Zawodnik z Wrocławia plasuje się na 10. miejscu w rankingu ATP i choć można czasami odnieść wrażenie, że nie w pełni wykorzystuje swój potencjał, szybko odpadając w pierwszych rundach niektórych turniejów, to utrzymywać się w czołówce męskiego tenisa to wielki wyczyn. Podobnie jak Iga Świątek, tak i Hurkacz postanowił nowy rok rozpocząć rywalizacją w United Cup.

Hurkacz przyczynił się do zwycięstw Polski w fazie grupowej United Cup przeciwko Kazachstanowi i Szwajcarii. Hubi najpierw pokonał Alexandra Bublika (ATP 37) 7:6(8), 4:6, 6:3, a później w pokonanym polu zostawił także Stana Wawrinkę (ATP 148) 7:6(5), 6:4. Szwajcar, choć to utytułowany zawodnik, to zdaje się mieć najlepsze lata już za sobą. Inaczej kolejny rywal Hurkacza.

W starciu przeciwko Włochom Hubert Hurkacz zagra mecz przeciwko Matteo Berrettiniemu. 26-letnia gwiazda z Włoch zajmuje niewiele gorsze miejsce, niż Polak, bo jest obecnie na 16. miejscu w rankingu ATP (lepszy od niego z Włochów jest tylko Jannik Sinner na 15. miejscu). Do tej pory Hurkacz z Berrettinim grał trzy razy i niestety, dwa razy przegrał. Włoch lepszy był w Australian Open (2018 r.) i Wimbledonie (2021 r.), natomiast Hurkacz ograł go w 2019 roku w Miami.