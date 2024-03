Hurkacz - Dimitrow TV Transmisja NA ŻYWO Miami Open Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Dimitrow STREAM ONLINE LIVE 26.03.2024 Hurkacz w TV dzisiaj

Bezradna Iga Świątek rozbita przez Aleksandrową w Miami Open! Do tego to łapanie się za łokieć [WIDEO]

Hubert Hurkacz i Grigor Dimitrow już dzisiaj zagrają w 4. rundzie Miami Open. Stawką będzie awans do ćwierćfinału. Po porażce Igi Świątek Hurkacz to już niestety jedyny Polak w drabinkach singlowych. Wrocławianin w dobrym stylu pokonał 7:6(5), 6:7, 6:3 Amerykanina Sebastiana Kordę. Doświadczony Dimitrow wczoraj zdemolował Niemca Hanfmanna, wygrywając 6:1, 6:0. Widać, że jest w świetnej formie. Ale Hubert Hurkacz lubi grać w Miami, triumfował tam w 2021 r.

Hurkacz - Dimitrow Transmisja TV Gdzie oglądać mecz Hurkacz NA ŻYWO Miami Open

Hubert Hurkacz i Grigor Dimitro grali ze sobą cztery razy. Wszystkie te spotkania wygrał Bułgar, ale były to bardzo zacięte i dramatyczne pojedynki. Dimitrow najpierw pokonał Hurkacza 3:6, 6:4, 7:6(2) trzy lata temu w Indian Wells, a potem ograł wrocławianina 6:4, 3:6, 7:6(2) na mączce w Monte Carlo w 2022 r. Potem Grisza też był górą - 7:6, 7:6 w Rotterdamie w 2023, a następnie 6:1, 4:6, 6:4 w turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu. Doświadczony Dimitrow zajmuje 12. miejsce w rankingu, ale potencjał ma bardzo duży, znany jest z tego, że kiedy jest w wysokiej formie, potrafi ogrywać najlepszych. Wygrał już m.in. kończące sezon ATP Finals. Długo porównywany był do Federera, prezentując dość podobny styl gry.

Hurkacz - Dimitrow STREAM ONLINE LIVE Miami Open Transmisja ONLINE 26.03.2024

Mecz Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrow w 4. rundzie Miami Open zostanie rozegrany we wtorek 26 marca 2024 r. Początek meczu Hurkacz - Dimitrow ok. godziny 20.30-21.30 polskiego czasu (nie przed godz. 20.30, czwarty mecz od godz. 16). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Dimitrow w turnieju Miami Open na Polsacie Sport Extra oraz online na Polsat BOX GO.

