Od pierwszej klasy podstawówki zajęcia wychowania fizycznego powinni prowadzić fachowcy po AWF, a nie miłe panie specjalizujące się w nauczaniu początkowym. Spacer po parku i przysiady na korytarzu w ramach wf sprawią, że później na treningi wyczynowe przychodzą dzieci bez sprawności ogólnej, z nadwagą i wadami postawy. Trenerzy muszą poświęcić sporo czasu i sił by doprowadzić je do stanu, który kiedyś był dany każdemu dziecku biegającemu po podwórku. Gdy widzę dzieciaki zgarbione, biegające na sztywnych nogach, padające jak worek kartofli, to zbiera mi się na płacz.

Co innego w tańcu towarzyskim, pełnoprawnej dyscyplinie sportu. Pierwszy raz w życiu oglądałem taneczne zawody na żywo w przepełnionej hali w Rumii. Wyszedłem oczarowany talentem, sprawnością, pasją i umiejętnościami młodych tancerzy. To dużo wyższy poziom niż telewizyjne mam talenty i tańce z gwiazdami.

Im bardziej zagłębiam się w kulisy afery kibicowskiej na ligowych stadionach, tym większe mną targają wątpliwości. Do niedawna byłem oburzony na kluby zamykające bramy przed kibicami Wisły Kraków pod byle pretekstem. Gdy dowiedziałem się, że część z nich nadal zamierza podróżować po kraju ze "sprzętem" czyli nożami i maczetami, straciłem empatię do zwykłych przestępców. Większość fanów każdego klubu to fajni, normalni ludzie, ale skoro w Krakowie nie są oni w stanie pokazać drzwi rzezimieszkom z nożami, to znaczy, że są tchórzami lub koniunkturalistami. Zapewne jedno i drugie. Ekscentryczny właściciel Wisły Jarosław Królewski zamiast perorować o zaletach sztucznej inteligencji powinien skupić się na zarządzaniu klubem. Choćby na spłacaniu długów w stosunku do innych klubów. Kiedyś podśmiewano się z Bogusława Cupiała, teraz widzimy, że był prezesem z klasą i kasą.

Kobiety nie tylko łagodzą obyczaje, także zapewniają sportowe emocje. Przed stadionem w Gdańsku koszulki z Ewą Pajor sprzedawano po 150 złotych. Co prawda, te z Robertem Lewandowskim chodzą po 500, ale z jego kolegami z reprezentacji już niekoniecznie. W Koszalinie na meczu polskich szczypiornistek z Macedonią Północną był komplet, choć równolegle grała Barcelona z Wojtkiem i Robertem w składzie. Decyduje poziom sportowy, nikt nie kupi biletu na mecz kobiet tylko dla urody zawodniczek. Ceniona w zmaskulizowanym piłkarskim środowisku wiceprezeska Pomorskiego ZPN Agnieszka Matuszewska twierdzi nie bez racji, że o miejscu we władzach powinny decydować kompetencje, a nie płeć. Co dedykuję politykom uszczęśliwiającym sportowy ludek na siłę.

Obronność to dziś wiodący temat w dyskusjach Polaków, wraca stare hasło "lotnik, kryj się!" Piękny byłby świata bez Putina, Netanjahu i im podobnych, ale chyba nieprędko taki będzie. Przewidzieli to Finowie i Szwajcarzy rozpoczynając budowę schronów wiele dekad wstecz. Dzięki temu ponad 80% populacji ma się gdzie schronić. U nas to kilka procent w porywach, dlatego trzeba przyklasnąć akcji budowy nowoczesnych schronów modułowych. Widziałem takie cacko w trakcie prób poligonowych, robi wrażenie. Co to ma wspólnego ze sportem? Wbrew pozorom sporo. W Skandynawii schrony instalowane są w pobliżu obiektów sportowych, tam łatwo trafić. Dodatkowo w czasie pokoju - oby na zawsze - wykorzystywane są jako sale lekcyjne, świetlice, magazyny, szatnie sportowe, a nawet boiska do ping ponga, padla, teqballa.

Ten felieton powinienem zacząć od Leo Beenhakkera, ale świadomie wspominam wielkiego trenera na końcu, ostatnie zdania bardziej zapadają w pamięć. Przekonanie Leo do pracy z reprezentacją Polski było bodaj najlepszą decyzją podjętą za mojej prezesury PZPN. Odmienił mentalność piłkarzy, odkrył reprezentantów nawet w tych, którzy nie marzyli o grze w koszulce z białym orłem. Imponował kulturą osobistą i szacunkiem do pracy. To dzięki niemu obejrzeliśmy w Chorzowie najlepszy mecz reprezentacji Polski w tym stuleciu, a Adam Nawałka nauczył się trenerskiego fachu na światowym poziomie. Na Stadionie Śląskim Grzegorz Bronowicki nie dał powąchać piłki Cristiano Ronaldo, a Portugalczycy błagali o najniższy wymiar kary. Dla takich chwil warto było żyć! Beenhakker nigdy nie narzekał na sędziego, kiepską murawę, faulujących rywali. Był genialnym psychologiem, jak Kazimierz Górski. Odwrotnością wiecznie marudzącego trenera Legii Goncaio Feio. Po jego ostatnich wynurzeniach aż chce się odpowiedzieć cytatem z Górskiego: "dobry trener tylko wyników brakuje".

