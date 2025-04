Poza Aleksandrem Kwaśniewskim polscy prezydenci byli...

Sport z zasady powinien być apolityczny, ale od długiego czasu to już mrzonka. W programach kandydatów na najważniejszy urząd w państwie brakuje akcentów sportowych. Czyżby to była mało znacząca sfera naszego życia? Wielomilionowa publiczność przed telewizorami w czasie transmisji sportowych, pełne hale i stadiony wskazują na coś przeciwnego. Poza Aleksandrem Kwaśniewskim polscy prezydenci byli sportowymi abnegatami, za to lubili się grzać w cieple sukcesów gwiazd. Starał się Lech Kaczyński, którego sportowa wiedza była bardziej encyklopedyczna niż praktyczna, ale Kazimierza Górskiego uhonorował ważnym krzyżem i przyznał obywatelstwo kilku piłkarzom reprezentacji. Co prawda czasami przekręcał nazwiska, ale to było w sumie zabawne. Któż nie pamięta słynnego Borubara vel Boruca? Lech Wałęsa do spraw sportowych delegował swojego ulubionego piosenkarza Piotra Szczepanika, kibice często domagali się od niego odśpiewania kultowych "Kormoranów". Nawet wśród kandydatów prezydenckich trudno było znaleźć kogoś deklarującego zainteresowanie sportem. Chyba że uwzględnimy szachy i brydż, w tych dyscyplinach nieco już zapomniany Janusz Korwin-Mikke był mistrzem nad mistrze. W krajach skandynawskich topowi politycy eksponują sportowe korzenie i sympatie. Może dlatego masowa kultura fizyczna stoi tam na poziomie dla nas nieosiągalnym?

Legendarny bluesman Tadeusz Trzciński przypomina Roberta Lewandowskiego. Muzyk po osiemdziesiątce to jak sportowiec koło czterdziestki. Forma wspaniałego harmonijkarza i najlepszego polskiego piłkarza w tym stuleciu zachwyca, powinna też dać więcej wiary marudzącym na swój pesel. Lewandowski wiadomo, gol za golem, srebro rodowe Barcelony. Trzeciński krąży po kraju z nostalgicznym koncertem "Rzeka dzieciństwa", na który składają się największe przeboje "Breakoutów", dla mnie najlepszej polskiej kapeli jakiej słuchałem. Inne dinozaury ruszają za Wielką Wodę.

- Michał Probierz musi pracować przynajmniej do mundialu, a w gronie jego następców obok Urbana wymienia się też Marka Papszuna. Nie mam nic przeciwko charyzmatycznemu trenerowi Rakowa, ale kogo z częstochowskiej drużyny powołał by do reprezentacji skoro Polaków tam jak na lekarstwo? - napisał Michał Listkiewicz w Super Expressie.

O Janie Urbanie pisałem na tych łamach wielokrotnie

Jerzy Engel jak za dobrych lat powołał reprezentację, która kultywując tradycje "Orłów Górskiego" zagra w Chicago uświetniając obchody Dnia Pułaskiego. Oczywiście pokolenie Dudka, Iwana i Żewłakowa nie dorówna temu z Lato, Szarmachem i Gorgoniem, ale gwarantują jakość godną polonijnych kibiców. O Janie Urbanie pisałem na tych łamach wielokrotnie, zawsze w superlatywach. Jego nazwisko wraca na pierwsze strony w kontekście Legii a nawet reprezentacji. To świetny szkoleniowiec i człowiek, dziś biały kruk porównywalny z Górskim, Piechniczkiem, Beenhakkerem. W Pampelunie ma wolny wstęp do wszystkich lokali od czasu, gdy strzelił trzy gole Realowi w Madrycie. Michał Probierz musi pracować przynajmniej do mundialu, a w gronie jego następców obok Urbana wymienia się też Marka Papszuna. Nie mam nic przeciwko charyzmatycznemu trenerowi Rakowa, ale kogo z częstochowskiej drużyny powołał by do reprezentacji skoro Polaków tam jak na lekarstwo?

Joseph Sepp Blatter został właśnie uniewinniony przez sąd apelacyjny w Szwajcarii. Opluwany latami były prezydent FIFA nie doczeka się sprostowań i przeprosin, nie te czasy. Też tak miałem, gdy upolityczniona pani prokuratorka oskarżyła mnie o wszystkie grzechy świata, co media nagłośniły jakby chodziło o pedofila lub mordercę. Po prawomocnym uniewinnieniu i zaoraniu prokuratorki przez sąd pies z kulawą nogą się nie zająknął. Tylko Dominik Panek skutecznie tępiący piłkarską korupcję zachował się przyzwoicie. Pobierał widocznie nauki z Antoniego Słonimskiego, który wahającym się jak się zachować radził by po prostu zachowywać się przyzwoicie.

