W ubiegłym sezonie Assad Al-Hamlawi był królem strzelców drugiej ligi szwedzkiej. Dyrektor sportowy Śląska Rafał Grodzicki mocno wierzył w obiecującego napastnika. I miał rację.

Rafał Grodzicki: Al-Hamlawi ma smykałkę do goli

- Liczę na to, że będzie odkryciem rundy - mówił przed startem sezonu Grodzicki w rozmowie z Super Expressem. - To nie jest typowa 9. Cechuje się świetnym wyszkoleniem technicznym. To jest u niego naturalne. Lubi grę 1 na 1, cofać się po piłkę i ma smykałkę do goli. Potrafi oddać groźny strzał zza pola karnego. Jednym z największych atutów jest gra głową. To jego fajna cecha. Pod względem motorycznym ma coś, co jest nam potrzebne. Chcieliśmy mieć napastnika intensywnego, który dobrze pracuje wykorzystując przestrzenie za linią obrony. Myślę, że ma do tego predyspozycje. Będziemy próbowali go tak wykorzystywać - podkreślał.

Assad Al-Hamlawi: Czuć był dobrą energię

Assad Al-Hamlawi w czterech pierwszych występach w ekstraklasie bramki nie zdobył. Jednak już się rozkręcił i - UWAGA! - w czterech kolejnych meczach strzelił pięć goli. Popisowo zagrał w starciu z Lechem, z którym ustrzelił dublet i poprowadził zespół do wygranej.

- To był niezwykle istotny mecz dla naszego zespołu - powiedział Assad Al-Hamlawi, cytowany przez klubowe media. - Bardzo dobrze podeszliśmy do niego. Wykreowaliśmy wiele szans do zdobycia bramek. Sporo z nich było naprawdę dobrych. Czuć było dobrą energię i wolę walki w zespole - zaznaczył.

Assad Al-Hamlawi: Rośnie wiara w utrzymanie

Mimo zwycięstwa Śląsk wciąż zajmuje ostatnie miejsce w lidze. Jednak reprezentant Palestyny jest pełen optymizmu. Wierzy, że wrocławianie utrzymają się w lidze.

- Jeśli chodzi o bramki, to nie będę ich porównywał - stwierdził Assad Al-Hamlawi. - Jedna i druga bardzo wiele dla mnie znaczą. Po takim spotkaniu ta wiara w utrzymanie rośnie. Odkąd przyszedłem czuję wiarę w zespole. Jeden walczy za drugiego. Mamy w sobie wsparcie i razem chcemy wygrywać. Kibice dali nam mnóstwo energii. Od samego początku miałem gęsią skórkę. Pierwszy raz grałem przed 34 tysiącami kibiców. Musimy dalej zmierzać w tym kierunku - ocenił napastnik reprezentacji Palestyny.

