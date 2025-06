Grupa kibicowska Lechii Gdańsk zwróciła się do Karola Nawrockiego po wyborach. Króciutko

- Z klubem z Trnavy związany byłem przez ponad 20 lat: jako junior, piłkarz pierwszej drużyny, a po zakończeniu kariery boiskowej – jako trener grup młodzieżowych, a w końcu i seniorów. Kiedy jednak tej wiosny po raz trzeci sięgnęliśmy po Puchar Słowacji, uznałem, że muszę zrobić kolejny krok w karierze – tak Gašparik tłumaczył nam ścieżki, jakimi trafił do Zabrza.

Nowy trener Górnika odrzucił saudyjskie oferty

Górnik – według jego słów – nie był jedynym możliwym wyborem. - Miałem trzy oferty z Arabii Saudyjskiej – rzucał słowacki szkoleniowiec. - Nie chciałem jednak patrzeć na pracę wyłącznie przez pryzmat pieniędzy, ale przez możliwość rozwoju kariery. Skoro pojawiła się też propozycja z polskiej ligi, z Górnika, zdecydowałem się z niej skorzystać – dodał Gašparik, za którego zabrzanie musieli wyłożyć kwotę „odstępnego”; wciąż miał bowiem ważną imowę w Trnavie.

Gašparik na tropie polskiego selekcjonera: „Nawałkę doceniłem po latach”

Obecny trener „górników” występował przy Roosevelta wiosną i jesienią 2012 roku, kiedy zespół prowadził Adam Nawałka. - Umiałem grać w piłkę i chciałem w nią grać, a trener Nawałka wymagał jeszcze walki, determinacji – tak Słowak opowiada o kulisach dość szybkiego rozstania z Górnikiem. - Mogłem być wtedy mądrzejszy… Ale i tak zapisywałem już wtedy jego treningi i rady, a po latach, gdy sam zostałem trenerem, doceniłem jego szkołę – wspomina Michal Gašparik.

Włoskie lekcje Michala Gašparika

Wielki wpływ na jego trenerskie poczynania wywarła też włoska szkoła, a konkretnie – Maurizio Sarri. - Dzięki Arkadiuszowi Milikowi (był piłkarzem Górnika w okresie występów Gašparika w Zabrzu – dop. aut.) miałem okazję przyglądać się pracy Sarriego, gdy prowadził Napoli. To była dla mnie świetna lekcja – nie kryje. I zaznacza, że to z niej wyniósł przeświadczenie wcielane w życie, że podstawą jest skuteczna defensywa. - W której ważna jest dobra komunikacja między zawodnikami, więc będę preferować w niej tych, co mówią po polsku – uśmiecha się nowy trener Górnika.

Zadania przed nowym trenerem: poprawić miejsce w lidze, powalczyć o Puchar Polski

Cel pracy przy Roosevelta jest dlań prosty. - Zająć lepsze miejsce (dziewiąte – dop. aut.) niż w minionym sezonie – mówi. No i oczywiście – skoro ze Spartakiem robił to trzykrotnie w ciągu czterech lat – powalczyć o krajowy puchar. - Tych emocji, gdy jesteś w finale i masz przed sobą jeden, najważniejszy mecz, nie da się z niczym porównać – zaznacza Michal Gašparik.

Podolski? „Profesjonalista, wielka persona”

Słowak zaciera też ręce na możliwość współpracy na Arenie Zabrze z Lukasem Podolskim, który niedawno przedłużył o kolejny sezon swój kontrakt z Górnikiem. - Spotkaliśmy się przed podjęciem przeze mnie decyzji. Profesjonalista w każdym calu i wielka piłkarska persona. Jak Martin Škrtel - Gašparik przywołuje nazwisko swego rodaka, długoletniej gwiazdy Liverpoolu, którego przez rok miał okazję prowadzić w Trnavie. - Ktoś taki jest w każdej szatni niezbędny – podkreśla.

Zmiany w sztabie i w drużynie Górnika

Wraz z Gašparikiem, do pracy w Zabrzu przychodzą jego dwaj asystenci ze Spartaka: Marian Hodulik, Tomaš Prisztacs. - To ktoś więcej niż koledzy z pracy. To moi przyjaciele. Nasze rodziny się znają, czasem wspólnie spędzamy wakacje - reklamuje współpracowników. Kształt całego sztabu szkoleniowego jeszcze jest dogrywany. - Mam nadzieję, że będzie w nim także Piotrek Gierczak – zaznacza nowy trener.

Zapowiada też, że będzie czynił zabiegi o kolejne wzmocnienia kadry. Jak mówi, opiniował już ostatnie kontrakty zawarte przez zabrzan: z Jarosławem Kubickim z Jagiellonii i Natanem Dzięgielewskim z GKS-u Tychy. Prócz tej dwójki, Górnik wcześniej zakontraktował także Wiktora Nowaka ze Znicza Pruszków, Brazylijczyka Gabriela Barbosę z Penafiel oraz Greka Theodorisa Tsirigotisa z Iraklisu. Zabrzanie nowy sezon (19/20 lipca) rozpoczną meczem z gdańską Lechią.

Mała podróż w czasie i wspomnienie bramek naszego nowego szkoleniowca Michala Gašparíka w barwach Górnika ⚒️Przypomnijcie sobie ⤵️ pic.twitter.com/BwiJMIbQDZ— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) June 6, 2025