Przygotowanie harmonogramu rozgrywek to skomplikowany proces, co podkreśla dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA, Marcin Stefański.

- Przy układaniu terminarza po raz kolejny uwzględniliśmy szereg czynników – od głosu klubów uczestniczących w eliminacjach europejskich, przez remonty stadionów, po duże wydarzenia miejskie i prośby samych drużyn. Każdy klub dodatkowo zgłosił dostępność swoich stadionów. Pozwoliło to uniknąć kolizji terminów i problemów organizacyjnych, a także miało to wpływ na ostateczny kształt terminarza. Przez to, jak co roku, nie obowiązuje zasada naprzemienności dom-wyjazd - tłumaczy Marcin Stefański, cytowany w komunikacie spółki.