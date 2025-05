i Autor: Cyfrasport ŁKS Łódź, Polonia Warszawa

Walka o awans

Termalica już z awansem, a Polonia musi jeszcze poczekać. Zagra w barażach o Ekstraklasę

Termalica Nieciecza wraca do Ekstraklasy. Polonia musi jeszcze poczekać. To był słodko-gorzki występ Polonii. Wprawdzie przegrała 0:1 u siebie z ŁKS Łódź w 33. kolejce I ligi, ale obyło się bez konsekwencji. Z pomocą przyszła Wisła Płock, która zremisowała 2:2 z Łęczną. W tej sytuacji wiadomo już, że na kolejkę przed końcem rozgrywek Czarne Koszule utrzymają szóstą pozycję. W ten sposób zagrają w barażach, których stawką jest awans do Ekstraklasy.