Kamil Grosicki o tym, co jest najważniejsze dla Pogoni. "Musimy to dokończyć"

Grosicki zakończył już w reprezentacji Polski. Jednak cały czas śledzi poczynania polskiej kadry, która na starcie eliminacji MŚ 2026 pokonała Litwę i Maltę. Wprawdzie styl wygranych nie był najlepszy, ale jak podkreślił lider Pogoni najważniejsze były punkty. Biało-czerwoni z dorobkiem sześciu oczek prowadzą w grupie. Kolejnym rywalem będzie w czerwcu Finlandia. Grosik za ostatnie mecze wyróżnił Jakuba Kamińskiego, po szarży którego Robert Lewandowski strzelił w końcówce zwycięskiego gola. W tym spotkaniu Kamyk był zmiennikiem, ale w starciu z Maltą wybiegł już w pierwszym składzie i należał do najlepszych zawodników w polskim zespole. - To był przemyślana decyzja - powiedział Grosicki o zakończeniu występów w kadrze na nagraniu Prawda Futbolu Extra. - Młodzi zawodnicy wchodzą, tak jak ostatnio Kamiński, który bardzo mi się podobał. Na takich zawodników trzeba stawiać. Teraz Mariusz Fornalczyk jest w bardzo dobrej formie, w reprezentacji młodzieżowej i lidze. To też jest przyszłość tej reprezentacji i Polska takich skrzydłowych potrzebuje - wyznał.

Były kadrowicz doskonale zna Fornalczyka, bo występował z nim w Pogoni Szczecin. Teraz obiecujący młody skrzydłowy jest gwiazdą Korony. To dzięki jego postawie kielczanie w tym roku należą do rewelacji ekstraklasy i odsunęli od siebie widmo spadku z ligi. Czy Fornalczyk błyśnie w meczu z Radomiakiem w 26. kolejce PKO BP Ekstraklasy. - Teraz mam na to argumenty, bo dobrze gra - dodał Grosicki. - Wcześniej mówiłem, że ma duży potencjał, że jest bardzo dobrym skrzydłowym. Nie wykorzystywał tego, miał mało szans na grę w Pogoni, bo akurat rywalizował ze mną na jednej pozycji. Wiemy, że on na tej lewej stronie jest o wiele lepszy niż na prawej. Cieszę się, że ma swój czas i musi to wykorzystać. Nawet dwa dni temu pisaliśmy ze sobą. Mówiłem, żeby nie zwariował, żeby teraz ciężko pracował, bo na pewno jest w kręgu zainteresowania trenera Probierza. Ma przed sobą EURO. Na pewno jest to przyszłość polskiej piłki, jeśli chodzi o skrzydłowych - zaznaczył lider Pogoni.

