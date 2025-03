Kamil Grosicki: Trzeba szanować punkt z Legią

W pierwszej połowie dominowała Legia, ale po przerwie swoje szanse miała także Pogoń. - Na Legii zawsze jest ciężko o zdobycie punktów - powiedział Kamil Grosicki w nagraniu udostępnionym przez Prawda Futbolu Extra. - Dlatego trzeba ten punkt szanować. Chcieliśmy wygrać. W pierwszej połowie to Legia miała dużą przewagę. Wydaje mi się, że w drugiej połowie lepiej graliśmy i stwarzaliśmy sytuacje. Marcel Wędrychowski dał bardzo dobrą zmianę. Napędzał te ataki. Remis zasłużony. Szkoda, że nie wpadły bramki, bo ta atmosfera na stadionie była fajna.

To była rozgrzewka przed półfinałem Pucharu Polski

Teraz przed Puszczą spotkanie z Puszczą Niepołomice w półfinale Pucharu Polski. - Można powiedzieć, że dla nas mecz z Puszczą jest najważniejszym w tym sezonie - przyznał Grosicki. - Wydaje mi się, że dla Legii w tym momencie tak samo. Trzeba zrobić wszystko, żeby awansować do finału. To była rozgrzewka przed półfinałami. Zobaczymy, co na koniec sezonu ten punkt nam da, bo może coś więcej. Pierwsza trójka odjeżdża. Trzeba starać się ją gonić, ale czy ją dogonimy, to zobaczymy. Trzeba walczyć, bo pierwsza trójka też jeszcze będzie gubiła punkty.

Pogoni musi wrócić na Stadion Narodowy

Gwiazdor Pogoni nie wyobraża sobie sytuacji, że jego klub nie awansuje do finału Pucharu Polski. - Najważniejszy mecz dla Pogoni jest we wtorek - powtórzył Grosicki. - Musimy zrobić wszystko, żeby wrócić na Stadion Narodowy i dokończyć to, co się nie udało w ubiegłym roku. W Niepołomicach jeszcze nie byłem. Będzie to ciężkie spotkanie. Wiemy, jak gra Puszcza. Jesteśmy faworytem, ale musimy pokazać to na boisko. Walczyć od pierwszej minuty. Liczy się tylko awans. Musimy tam jechać pewni siebie i zrobić wszystko, żeby awansować.

