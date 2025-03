Kapitan Petr Schwarz pociągnie Śląsk?

Trener Ante Simundża podkreślił, że jego zespół musi zdobywać punkty w każdym meczu, aby utrzymać się w PKO BP Ekstraklasie. W sobotę wrocławianie zagrają u siebie z Lechem Poznań. W poprzedniej kolejce jego podopieczni pokonali na wyjeździe Stal Mielec. Mieli ułatwione zadanie, bo gospodarze grali w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę dostał Damian Kądzior. W drugiej połowie Śląsk zapewnił sobie jednak wygraną. Efektowną bramkę zdobył kapitan Petr Schwarz, który wcześniej nie wykorzystał rzutu karnego.

Ante Simundża: Liczy się tylko bycie nad kreską

- Istotne jest to, aby na koniec sezonu być nad kreską – powiedział trener Ante Simundża, cytowany przez PAP. – Musimy robić wszystko, aby tych punktów było jak najwięcej, a nie kalkulować. Rozegraliśmy bardzo dobry mecz ze Stalą. Mam nadzieję, że na podobnym, a nawet jeszcze wyższym poziomie, zaprezentujemy się w starciu z Lechem. Przerwa w rozgrywkach dała nam czas, aby podnieść poziom i przygotować się fizycznie i taktycznie do kolejnych meczów - zaznaczył.

Trener Śląska: Lech wciąż walczy o mistrzostwo

W poprzedniej kolejce Lech przegrał z Jagiellonią i w ten sposób spadł z fotel lidera. Obecnie Kolejorz zajmuje trzecie miejsce w polskiej lidze. Szkoleniowiec Śląska nie zgadza się z opinią, że Lech stracił szansę na mistrzostwo Polski. - Do rozegrania zostało jeszcze dziewięć meczów, 27 punktów do zdobycia – zauważył trener Ante Simundża, cytowany przez PAP. – Nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że Lech stracił szanse na mistrzostwo. Tak samo jak my nie straciliśmy szans na utrzymanie. Musimy być świadomi, że to bardzo duży klub i dobra drużyna. Musimy również myśleć o sobie, bo również jesteśmy dużym klubem. Z całym szacunkiem do Lecha: nam zależy na wygranej tak samo jak im - przekonywał szkoleniowiec wrocławian.

