Mikael Ishak sprawi sobie prezent w meczu ze Śląskiem? Siergiej Kriwiec o kapitanie Lecha

Mikael Ishak: Nikt nie zwiesza głowy

W tym sezonie Szwed jest najlepszy strzelcem Lecha, zdobył już 14 bramek i liczy się w wyścigu po koronę króla strzelców. - Musimy odbić się tak szybko, jak tylko możliwe - tłumaczy Ishak, cytowany przez klubowy portal. - Wiem, że stać nas na to. Nikt nie zwiesza głowy. Obowiązkiem każdego z nas pozostaje to, aby podejść do następnych meczów z pełnym zaangażowaniem i sercem - dodał kapitan Lecha, który w meczach ze Śląskiem strzelił trzy gole.

Siergiej Kriwiec: Mikael Ishak to jest lider Kolejorza

W szwedzkiego napastnika wierzy Siergiej Kriwiec. Z przekonaniem mówi o jego klasie i wpływie na drużynę. - Od jego postawy wiele zależy - mówi były as Lecha. - To jest lider, który biega, walczy, napędza drużynę. Odgrywa dużą rolę, ma dużą jakość. Jak ma dobry dzień, to cały zespół funkcjonuje na właściwym poziomie. Jednak w meczu z Jagiellonią nie był sobą i odbiło się to na wyniku. Dlatego ważne, aby w starciu ze Śląskiem znów był tym groźnym i skutecznym napastnikiem, którego znamy z postawy w Poznaniu - zaznacza.

Siergiej Kriwiec: Patrik Walemark ma umiejętność kończenia akcji

W każdym razie Ishak może liczyć na wsparcie ze strony innych graczy ze Skandynawii. Ważni dla gry Lecha są skrzydłowi: jego rodak Patrik Walemark i Fin Daniel Hakans. Czy szwedzko-fińska nawałnica poradzi sobie ze Śląskiem? - Walemark ma dużo jakości - przekonuje Kriwiec. - Ważne, żeby był zdrowy. Jest mocny z piłką przy nodze. Wie, co chce z nią zrobić, a do tego jest groźny pod bramką. Potrafi nie tylko dobrze zagrać, ale sam ma tę umiejętność kończenia akcji. Hakans jest szybki, ma ten gaz. Mam wrażenie, że jeszcze nie pokazał wszystkiego. W każdym razie na pewno ma duże możliwości. Wszyscy w Poznaniu czekają na to, aby zaczął grać na miarę potencjału - twierdzi.

Siergiej Kriwiec: To będzie dla Lecha trudna przeprawa ze Śląskiem

Białorusin przypomina, że Wrocław ostatnio był trudnym terenem dla Lecha. Ostatnia wygrana miała miejsce przed trzema laty, gdy Kolejorz sięgał po tytuł. - Śląsk walczy o życie, więc nie spodziewam się lekkiej przeprawy - prognozuje Kriwiec. - Każdy mecz robi się trudny dla Lecha. Jestem ciekawy, jak zespół zareaguje po porażce z Jagiellonią. Nie chciałbym, aby ze Śląskiem powtórzyła się wpadka, jak ta z Lechią. Wtedy była szansa, aby odskoczyć rywalom w tabeli, a zamiast tego Kolejorz zaliczył potknięcie. Oby z Wrocławia wyjechał z trzema punktami - podkreśla były lider poznańskiej drużyny.

