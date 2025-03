Robert Jadczak o dostępności i otwartości HJK Helsinki

Staż w fińskim hegemonie zorganizował Tomasz Arceusz, były napastnik Legii, który od lat mieszka w tym kraju. - Wzorowo, merytorycznie jednym słowem TOP - napisał trener Robert Jadczak w mediach społecznościowych. - W trakcie stażu razem z Markiem Brzozowskim mieliśmy przyjemność obserwować mikrocykl tygodniowy pierwszego zespołu HJK Helsinki oraz mecz Pucharu Ligi HJK - KuPS Kuopion Palloseura 3:1. Dostępność wszystkich trenerów oraz ich otwartość była na najwyższym poziomie. Krótko mówiąc staż bardzo wartościowy - podkreślił Jadczak, który przed laty występował w Rovaniemen Palloseura.

Robert Lewandowski nie zagra w meczu Polska - Malta? Niepokojąca odpowiedź selekcjonera Michała Probierza

Mikael Forssell grał w Chelsea, a na treningi przyjeżdża hulajnogą

W sztabie szkoleniowym HJK Helsinki jest Mikael Forssell, były reprezentant Finlandii, który ma za sobą bogatą karierę. Był zawodnikiem m.in. Chelsea Londyn i klubów niemieckich. Jadczak był zaskoczony tym, że Fin na treningi przyjeżdżał... hulajnogą. Okazało się, że mają wspólnego znajomego. To Marcel Maltritz, były niemiecki piłkarz. Jadczak grał z nim w 1.FC Magdeburg, a Fin w Bochum. - Od razu rzuciła się w oczy dużo większa intensywność treningów - opowiadał Robert Jadczak w rozmowie z Radiem Płońsk. - Spodziewałem się tego, bo miałem przyjemność grać w lidze fińskiej, więc mnie to nie zaskoczyło. U nas jest przed meczem tzw. rozruch, a tam trenuje się całą parą. W grach treningowych nikt nie odpuszczał, nikt nie płakał, że dostał stempel. Wszyscy idą jak do pożaru, nikt na nikogo się nie obraża. To samo mówi większość piłkarzy, gdy wyjeżdżają z Polski. Zwracają uwagę na to, że intensywność poza granicami naszego kraju jest dużo większa. Finowie wzorują się na piłce angielskiej, więc o luzie nie może być mowy - mówił trener Legia Soccer Schools Płońsk.

Jakub Kamiński zaciśnie zęby i wyciśnie końcówkę sezonu w Wolfsburgu? Kluczowe miesiące dla gwiazdy kadry

Marek Brzozowski mówi o wartościowym i inspirującym stażu

Pozytywnie pobyt w Finlandii ocenił także trener Marek Brzozowski, który wprowadził Pogoń Siedle za zaplecze ekstraklasy. Jednak w trakcie rozgrywek stracił pracę. Staż potrzebny był mu do kursu UEFA PRO. - W ostatnim czasie odbyłem bardzo wartościowy i inspirujący staż trenerski w HJK Helsinki (największy klub w Finlandii) - napisał trener Brzozowski w mediach społecznościowych. - Spotkałem tam niezwykle kompetentnych i otwartych ludzi. Dziękuję w szczególności Petri Vuorinen (dyrektor sportowy) i Toni Korkeakunnas (trener) oraz Tomkowi Arceuszowi za pomoc w organizacji stażu. Ten tydzień pokazał mi nową perspektywę patrzenia na football oraz na organizację i zarządzanie klubem. Wraz ze mną staż odbył również Robert Jadczak - wyjawił szkoleniowiec.

Michał Probierz zmarnował 1,5 roku? Marek Koźmiński punktuje selekcjonera kadry

- W grach treningowych nikt nie odpuszczał, nikt nie płakał, że dostał stempel. Wszyscy idą jak do pożaru, nikt na nikogo się nie obraża - powiedział Robert Jadczak o stażu w Finlandii w rozmowie z Radiem Płońsk.

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Jagiellonia Białystok Lech Poznań Legia Warszawa Raków Częstochowa Trudno przewidzieć

Spięcie Michała Probierza z dziennikarzem na konferencji po Polska - Litwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

i Autor: Archiwum prywatne Roberta Jadczaka Toni Korkeakunnas, Robert Jadczak

i Autor: Archiwum prywatne Roberta Jadczaka Robert Jadczak ,sztab szkoleniowy HJK Helsinki