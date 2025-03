Bezwględna reakcja Zbigniewa Bońka po meczu Polska - Litwa! Od razu zwrócił na to uwagę, mocne słowa

Michał Probierz o urazach w reprezentacji Polski

Decydująca bramka w meczu z Litwą padła w 80. minucie. W ten sposób Robert Lewandowski zapewnił polskiej kadrze zwycięstwo na inaugurację eliminacji mundialu. Kilka chwil później kapitan opuścił boisko. Już po strzelonym golu łapał się za nogę. Selekcjoner został zapytany o stan zdrowia kadrowiczów. - Jeżeli chodzi o stan zdrowotny, to dopiero po zajęciach będzie można coś powiedzieć - wyznał trener Michał Probierz podczas konferencji prasowej. - Na trening wychodzą wszyscy zawodnicy i wszyscy biorą udział w zajęciach. Dopiero później ustalimy z doktorem co i jak będzie to funkcjonowało, jeśli chodzi o dalszą perspektywę. Dojdzie Paweł Dawidowicz, który jest w treningu i po nim podejmiemy decyzje - podkreślał.

Robert Lewandowski, co z jego zdrowiem?

Dziennikarze jednak dopytywali, czy Robert Lewandowski będzie do dyspozycji selekcjonera w meczu z Maltą. - To jest jednoznaczne z odpowiedzią: wychodzą wszyscy zawodnicy i dopiero po będzie wiadomo - odparł ponownie trener Michał Probierz. - Jesteśmy poobijani, jest grupa zawodników, która ma znak zapytania i dopiero po zajęciach będziemy mądrzejsi - wyznał szkoleniowiec drużyny narodowej.

