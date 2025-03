Michał Probierz wierzy w to, że Jakub Kamiński może dać coś ekstra

Pomocnik Wolfsburga zdaje sobie sprawę z tego, że trener Michał Probierz wyciągnął do niego pomocną dłoń. Kadrowicz przeżywa trudny okres w niemieckim klubie. - Jestem gotowy - powiedział Jakub Kamiński podczas konferencji prasowej. - Dziękuję za zaufanie trenerowi. Mimo że mam mało minut rozegranych w klubie, to mogę być tutaj z reprezentacją. Cieszę się, że mogłem w meczu z Litwą pomóc asystą do Roberta, tą dobrą zmianą. Jestem gotowy, jestem w treningu i jestem zdrowy w końcu na 100 procent. Wiadomo, że jeśli zawodnik nie ma tych minut, to po prostu ciężko jest być w reprezentacji. Cieszę się, że trener mi zaufał i mimo wszystko wierzy w moją jakość. Wie, że mogę dać coś ekstra reprezentacji. Będę starał się odwdzięczyć. Moją rolą jest, aby podejmować pojedynki, stwarzać przewagę i zagrożenie - wyliczał.

Reprezentacja Polski musi być gotowa i skoncetrowana

Teraz przed polską kadrą mecz z Maltą na Stadionie Narodowym. Pomocnik Wilków jest przekonany, że w tym spotkaniu kadrowicze zaprezentują się o wiele lepiej niż z Litwą. - Oczekujemy od siebie, żeby było więcej bramek - tłumaczył Kamiński podczas konferencji prasowej. - Oczekujemy tego, żeby ten mecz zupełnie inaczej wyglądał z naszej strony, żeby ta pewność siebie była zdecydowanie większa. Zrobimy wszystko, aby tak się stało. Każdy rywal, jak sie dobrze ustawi, to ciężko to sforsować. Szybko zdobyta bramka tylko może nam to ułatwić. Ale po drugiej stronie jest rywal, który daje z siebie 100 procent. Musimy wierzyć w swoją jakość i umiejętności, bo na każdej pozycji nie mam tutaj wątpliwości jesteśmy lepsi od przeciwnika. Każdy z nas musi się uderzyć w pierś, być na 100 procent gotowym i skoncentrowanym, bo czasami przeciwnik może mieć 2-3 momenty w meczu, kiedy może nam zagrozić. Musimy być na to gotowi. Miejmy nadzieję, że ten mecz będzie zupełnie inaczej wyglądał i tego od siebie oczekujemy - podkreślił pomocnik reprezentacji Polski.

