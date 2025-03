Jakub Kamiński bez gola, z czterema asystami

To dla niego trzeci sezon w Niemczech Zdecydowanie najlepszy był ten premierowy. W ubiegłym sezonie już miał pod górkę, stracił miejsce w składzie, zaczął grywać na lewej obronie. To właśnie z powodu problemów w drużynie "Wilków" zabrakło go w kadrze na mistrzostwa Europy. Początek obecnych rozgrywek był obiecujący, bo był graczem pierwszego składu Wolfsburga. Po finałach wrócił też do drużyny narodowej, z którą przeżył spadek z Dywizji A Ligi Narodów. Jednak końcówka roku znów nie była dla niego udana w niemieckim klubie. W tym roku pojawił się w wyjściowym składzie w meczu z Borussią Moenchengladbach, ale doznał urazu. Dorobek w całym sezonie jest skromny: ma po dwie asysty w Bundeslidze i Pucharze Niemiec.

Chciał go Olympiakos, ale Wolfsburg kazał zostać

Wydawało się, że w zimowym oknie odejdzie z Wolfsburga. Najgłośniej było o przejściu do Olympiakosu Pireus. Transfer do greckiego giganta wydawał się rozsądnym krokiem. Jednak nic z tych planów nie wyszło. Okazuje się, że kadrowicz zastanawiał się nad takim rozwiązaniem. - Oczywiście rozważałem taką opcję, żeby iść na wypożyczenie - powiedział Kamiński podczas konferencji prasowej przed meczem z Maltą. - Żeby podjąć się szansy i mieć po prostu więcej minut w nogach, być cały czas w tej reprezentacji. Ale klub podjął takie stanowisko, żebym został. Uznał, że jestem ważną częścią drużyny i do końca sezonu walczył o ten skład w Wolfsburgu. Teraz nic nie zrobię. Mogę jedynie zacisnąć zęby, walczyć i wycisnąć tę końcówkę sezonu - tłumaczył.

Michał Probierz wierzy w jakość skrzydłowego Wilków

Kamiński dostał powołanie do reprezentacji Polski na mecze eliminacji MŚ 2026. Trener Probierz zdecydował się zastosować ten sam manewr, jak w przypadku Jakuba Modera, gdy ten miał problemy w Brighton. Czy występy w ekipie Biało-czerwonych pomogą „Kamykowi” latem wyrwać się w Wolfsbuga, z którym kontrakt wiąże go jeszcze na dwa lata? W każdym razie z Litwą dał dobrą zmianę, a po jego szarży Robert Lewandowski strzelił zwycięskiego gola. - Dziękuję trenerowi za zaufanie – podkreślał Kamiński. - Mimo że mam mało minut rozegranych w klubie, to mogę być tutaj z reprezentacją. W końcu jestem zdrowy na 100 procent. Cieszę się, że trener mimo wszystko wierzy w moją jakość. Wie, że mogę dać coś ekstra reprezentacji. Będę starał się odwdzięczyć - zaznaczył pomocnik polskiej kadry.

