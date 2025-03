Reprezentacja Polski wygrała w debiucie z Malta i oberwała kamieniami

Bilans rywalizacji z Maltą mamy korzystny. W czterech meczach zanotowaliśmy cztery zwycięstwa. Bilans bramkowy: 13-0 dla Biało-czerwonych. Pierwsze starcie miało miejsce w grudniu 1980 roku w el. MŚ 1982. Wygraliśmy 2:0 na wyjeździe, ale spotkanie zostało przerwane, gdyż kibice gospodarzy rzucali na boisko kamienie. W tym momencie spotkanie zostało przerwane.

Robert Lewandowski nie zagra w meczu Polska - Malta? Niepokojąca odpowiedź selekcjonera Michała Probierza

Malta sprawiła wiele problemów Finlandii

Malta ma nowego trenera Emilio de Leo, który docenia klasę polskich piłkarzy. W debiucie jego zespół przegrał 0:1 z Finlandią, ale zostawił dobre wrażenie, co zauważył polski selekcjoner. - Widać było, że płynnie przechodzą do kontrataku i w tym są groźni - wyznał trener Michał Probierz podczas konferencji prasowej. - Dla nas najważniejsze, to co my mamy zrobić z piłką. szybciej grać, zdecydowanie lepiej uderzać. Chcemy wygrać i to jest dla nas najważniejsze - dodał.

Kolejne spięcie Michała Probierza z dziennikarzem na konferencji. „Nie może pan wciskać kitu”

Michał Probierz mówi o odpowiedzialności kadrowiczów

Co polska kadra zmieni w grze w porównaniu do wygranej z Litwą? - Trzeba pamiętać, że gdy grasz atakiem pozycyjnym z takim przeciwnikiem, to potrzeba więcej kreatywności, którą mamy w zespole - przekonywał trener Michał Probierz podczas konferencji prasowej przed meczem z Maltą. - Tylko sami zawodnicy muszą wziąć większą odpowiedzialność, muszą się starać. Uważam, że zmierzamy w dobrym kierunku, bo uczymy zawodników mentalności. Musimy zdecydowanie powiększyć 1 na 1 w graniu - tłumaczył.

Jakub Kamiński o zaufaniu ze strony Michała Probierza. Padły słowa o uderzeniu się w pierś

- Widać było, że piłkarze Malty płynnie przechodzą do kontrataku i w tym są groźni. Dla nas najważniejsze, to co my mamy zrobić z piłką. szybciej grać, zdecydowanie lepiej uderzać. Chcemy wygrać i to jest dla nas najważniejsze - wyznał trener Michał Probierz podczas konferencji prasowej.

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak Nie

Spięcie Michała Probierza z dziennikarzem na konferencji po Polska - Litwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.