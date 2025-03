Polska - Malta. Selekcjoner Malty tak mówi o reprezentacji Polski

Od początku roku trener Emilio De Leo przejął stery w kadrze Malty. O reprezentacji Polski wypowiada się z szacunkiem. Podkreśla siłę Biało-czerwonych. Dużo w jego słowach kurtuazji. Czy w Warszawie jego podopieczni będą tak odważni jak w starciu z Finami? Zwrócił uwagę, że ważne będzie podjeście jego zawodników. - Polska będzie trudnym przeciwnikiem i czeka nas ciężki mecz - powiedział trener Emilio De Leo podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Musimy jednak stawiać czoła problemom, a nie ich unikać. Zagramy z bardzo dobrym zespołem. Pokazuje to światowy ranking. Polska ma wielu doświadczonych piłkarzy, którzy występują w znanych zagranicznych klubach - tłumaczył Włoch.

Łukasz Skorupski komplementowany przez trenera Malty

Co ciekawe, włoski selekcjoner Malty pracował w Bolognie, gdzie miał styczność z Łukaszem Skorupskim, który bronił w meczu z Litwą i w drugiej połowie popisał się świetną interwencją. W ten sposób uratował Biało-czerwonych przed stratą gola i kompromitacją już w pierwszym spotkaniu zmagań o wywalczenie przepustki na mundial w 2026 roku. - Łukasz jest niesamowitym bramkarzem - tak trener Emilio De Leo komplementował polskiego golkipera podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Gdy przyszedł do Bologny, to od razu stał się ważnym zawodnikiem. Mieliśmy z nim w składzie dobre wyniki. W ostatnich dwóch-trzech sezonach pokazuje fantastyczną dyspozycję. Chciałbym go poprosić, żeby nie grał tak... idealnie jak we Włoszech i puścił w meczu z nami jakąś bramkę. Mówiąc poważnie: to wielki profesjonalista i świetny piłkarz - dodał selekcjoner kadry Malty.

