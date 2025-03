Lukas Podolski naprawdę to zrobił! W tej sytuacji łzy musiały popłynąć [WIDEO]

- Tak naprawdę bycie dyrektorem sportowym klubu takiego jakim jest Legia, łączy się z tym, żeby po prostu odnosić sukcesy – powiedział Michał Żewłakow. – Jestem nastawiony na to, żeby ta drużyna była regularna, by regularnie grała o mistrzostwo Polski i je zdobywała, i regularnie grała w europejskich pucharach.

Nowe trendy i sprawdzone metody

Żewłakow zdaje sobie sprawę, że futbol ewoluuje i trzeba reagować na nowe trendy. - Na pewno dobre rzeczy oraz te, które się sprawdziły pomogą, bo one są taką rzeczą, która stanowi twoją wiedzę i doświadczenie. Natomiast futbol zmienia się na tyle, że trzeba też reagować na nowe aspekty – zauważył.

Nowy dyrektor sportowy Legii Warszawa podkreślił rolę akademii. - Wydaje mi się, że akurat tutaj młodzież, która wychodzi z akademii Legii to jest rzecz, którą trzeba będzie zdecydowanie bardziej wziąć pod uwagę – stwierdził Żewłakow.

Odwaga w stawianiu na młodych

Były piłkarz nie ukrywa, że ważna jest również odwaga. - Osobiście uważam, że o wielu rzeczach decyduje też odwaga. To tak jak wprowadzenie młodych zawodników do Legii, to trzeba się po prostu zdecydować i postawić na danego zawodnika, i dać im czas – powiedział.

Żewłakow przyznał, że potrzebuje czasu, aby poznać drużynę i relacje panujące w klubie. - Pewnie też będę musiał poznać troszkę to wszystko, co dzieje się, i w drużynie, i relacje między sztabem, a piłkarzami. Zdecydowanie więcej będę mógł powiedzieć po dwóch-trzech tygodniach – zaznaczył.

Cel: Mistrzostwo Polski i europejskie puchary

Na koniec Żewłakow powtórzył swoje cele. - Natomiast ja cele mam takie same, jak za pierwszym razem. Chciałbym, żeby Legia była regularna, żeby wygrywała mistrzostwo Polski i żeby regularnie grała w europejskich pucharach, bo to jest na pewno czynnik, który rozwija klub i powoduje, że jest coraz mocniejszy – podsumował.

