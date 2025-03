Goncalo Feio: Myślę, że współpraca z Michałem Żewłakowem będzie dobra

Michał Żewłakow kończył karierę piłkarską w warszawskim klubie. Później pracował jako skaut i właśnie jako dyrektor sportowy. Jak na jego zatrudnienie zareagował portugalski trener stołecznej drużyny. - Cieszę się, ponieważ w naszych rękach, nogach i głowach jest dokończyć ten sezon jak najlepiej - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - Mamy cele do osiągnięcia. W życiu i w piłce jest coś dalej. To najwyższy czas, żeby działać z tym, co ma być dalej. Miałem okazję być w Legii, gdy Michał był dyrektorem sportowym. Wygrywał tytuły będąc na tym stanowisku, a także na innych, które pełnił w klubie. Nie mówię o karierze piłkarskiej, które nie trzeba nikomu przedstawić. Cieszę się, bo jest to kierunek. Każdy projekt musi mieć kierunek. Co do współpracy, to myślę, że będzie dobra. Michał zadzwonił zaraz po prezentacji. Wiadomo, jaki teraz jest moment. Byliśmy po treningu przed meczem z Pogonią. Wiem, że w sobotę będzie z nami, ze mną, z drużyną. Życzył nam powodzenia w najbliższym meczu, żebyśmy wszyscy cieszyli się z trzech punktów. To była bardzo krótka rozmowa na razie - zdradził.

Robert Jadczak podpatrywał fińskiego giganta HJK Helsinki! „Wszyscy idą tam, jak do pożaru”

Goncalo Feio: Mogę pracować jak najlepiej potrafię

Szkoleniowiec został zapytany także na jakim etapie jest temat jego umowy, która wygasa z końcem sezonu. - Rozmowy w jedną lub drugą muszą nabierać tempa, bo już wiele czasu nie zostało - tłumaczył Portugalczyk podczas konferencji prasowej. - Natomiast to, co mogę robić, to pracować najlepiej jak potrafię, inspirować ludzi dookoła siebie, żeby też to samo czynili - zaznaczył trener warszawskiego klubu.

To byłby transferowy hit w ekstraklasie! W nowym sezonie Bartosz Bereszyński wróci do Legii?

- Miałem okazję być w Legii, gdy Michał był dyrektorem sportowym. Wygrywał tytuły będąc na tym stanowisku, a także na innych, które pełnił w klubie. Nie mówię o karierze piłkarskiej, które nie trzeba nikomu przedstawić. Co do współpracy, to myślę, że będzie dobra - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Jagiellonia Białystok Lech Poznań Legia Warszawa Raków Częstochowa Trudno przewidzieć

Wojciech Strzałkowski i jego Jagiellonia. Jakie ma plany i marzenia? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.