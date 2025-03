Lukas Podolski naprawdę to zrobił! W tej sytuacji łzy musiały popłynąć [WIDEO]

Emocjonująca końcówa sezonu przed Jagiellonią

Trener Jagiellonii podkreślił, że jego zespół potrzebuje zwycięstwa w zbliżającym się meczu z Lechią Gdańsk. - Potrzebowaliśmy chwili oddechu, ale to już za nami – powiedział Adrian Siemieniec, cytowany przez klubowe media. – Musimy wejść na bardzo wysokie obroty od samego początku, aby dać sobie jak największe szanse na zwycięstwo w Gdańsku. Chcemy się pozytywnie nakręcić na to, co przed nami. Czeka nas emocjonująca końcówka sezonu. Mamy nadzieję, że z happy endem - zaznaczył.

Trudne spotkanie z walczącą Lechią

Siemieniec spodziewa się trudnego meczu z beniaminkiem, który walczy o utrzymanie się w ekstraklasie. - Oczekuję bardzo trudnego spotkania, bo Lechia, biorąc pod uwagę swoją sytuację w tabeli, też musi wygrywać - wyznał trener Siemieniec, cytowany przez portal Jagiellonii. - Niezależnie od rywala, ich celem jest zdobywanie punktów. Tak więc to będzie starcie dwóch drużyn walczących o zwycięstwo – dodał.

Jagiellonia musi wejść na wyższy poziom

Szkoleniowiec białostoczan uważa, że jego podopieczni muszą wskoczyć na wysokie obroty. - Poprzeczka jest zawieszona coraz wyżej - ocenił trener Siemieniec. - Musimy wejść na jeszcze wyższy poziom. Prawdopodobnie na taki, którego jeszcze nie osiągnęliśmy. W tym momencie musimy ponownie wejść na wysoką intensywność: zarówno fizycznie, jak i mentalnie. To kluczowy okres, w którym musimy być w pełnej gotowości, aby rozegrać dobry mecz i zrobić wszystko, aby wygrać w Gdańsku. To trudne spotkanie, ale bardzo ważne dla nas, aby przywieźć trzy punkty – podsumował opiekun mistrza Polski.

