Novak Djoković odpadł i wypalił: To mógł być mój ostatni mecz w Roland Garros

Novak Djoković zapewnił, że zamierza wystąpić w rozpoczynającym się 30 czerwca Wimbledonie oraz w US Open, ale nie jest pewny swoich późniejszych planów. Przyznał, że przegrany w piątek półfinał Roland Garros (4:6, 5:7, 6:7) z włoskim liderem rankingu ATP Jannikiem Sinnerem mógł być jego ostatnim występem na paryskiej mączce.

- Na tym etapie kariery nie wiem, co przyniesie jutro. Te dwa turnieje są pewne, co do reszty nie jestem pewny - powiedział Novak Djoković, który 22 maja obchodził 38. urodziny. Serb jest rekordzistą pod względem zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych. Wygrał ich 24, a dwa tygodnie temu, pokonując Huberta Hurkacza w finale imprezy w Genewie, zanotował setny triumf w cyklu ATP.

Choć mecz z Jannikiem Sinnerem został rozstrzygnięty w trzech setach, to trwał aż trzy godziny i 16 minut. W kluczowych momentach Serb nie był w stanie sobie poradzić z 14 lat młodszym rywalem. Korzystał z pomocy fizjoterapeuty, w końcówce miał wyraźnie problemy fizyczne.

- Jeśli to był mój pożegnalny mecz na kortach Rolanda Garrosa, to był wspaniały pod względem atmosfery i tego, co dostałem od publiczności. Czy chciałbym zagrać kolejne? Tak. Ale nie wiem, czy za 12 miesięcy będę w stanie tu zagrać. Powiedziałem, że to mógł być mój ostatni mecz tutaj. Nie powiedziałem, że tak było - podkreślił Djoković, który Roland Garris wygrał w 2016, 2021 i 2023 roku.

W niedzielnym finale rywalem Jannika Sinnera będzie broniący tytułu i drugi na liście ATP Hiszpan Carlos Alcaraz.

Kiedy finał Sinner - Alcaraz? O której godzinie finał mężczyzn Roland Garros?

Finał mężczyzn Roland Garros 2025 Jannik Sinner - Carlos Alcaraz zostanie rozegrany w niedzielę 8 czerwca. Początek finału Sinner - Alcaraz o godzinie 15. Transmisja TV z finału Roland Garros na antenie Eurosportu 1 oraz na platformie streamingowej MAX.

