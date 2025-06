Nie milkną echa po meczu Świątek - Sabalenka! Ekspertka nie ma co do tego wątpliwości, zdradziła szczegóły

Jannik Sinnner i Carlos Alcaraz w finale Roland Garros zagrają ze sobą już po raz 12. Bilans tej rywalizacji to 7-4 dla Hiszpana, który w Paryżu broni tytułu. Ostatnio zmierzyli się na mączce w finale turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie i Alcaraz pokonał Sinnera 7:6, 6:1. 22-latek z El Palmar koło Murcji ma w dorobku cztery wielkoszlemowe tytuły. Poza ubiegłorocznym z kortów im. Rolanda Garrosa wygrał też US Open w 2022 roku i Wimbledon w latach 2023 i 2024. Prowadzący w rankingu Sinner w ciągu dwóch ostatnich sezonów wygrał trzy turnieje wielkoszlemowe - US Open 2024 oraz Australian Open 2024 i 2025.

Carlos Alcaraz przystąpi do finału Roland Garros z wieloma atutami po swojej stronie. Hiszpan jest broniącym tytułu mistrzem, niepokonanym w finałach wielkoszlemowych (4-0) i ma serię czterech zwycięstw nad Jannikiem Sinnerem. - Jannik to obecnie najlepszy tenisista. Roznosi tu każdego przeciwnika – powiedział Alcaraz o liderze rankingu ATP.

Finał Roland Garros 2025 będzie przełomowym momentem w rywalizacji Carlosa Alcaraza z Jannikiem Sinnerem. To ich pierwsze starcie w finale turnieju Wielkiego Szlema. - Uwielbiam tę rywalizację, choć najczęściej jest w niej dużo cierpienia bo on zmusza cię do przekraczania granic – powiedział Alcaraz. - To będzie naprawdę świetna niedziela dla fanów tenisa - dodał Hiszpan.

Kiedy finał Sinner - Alcaraz? O której godzinie finał mężczyzn Roland Garros?

Finał mężczyzn Roland Garros 2025 Jannik Sinner - Carlos Alcaraz zostanie rozegrany w niedzielę 8 czerwca. Początek finału Sinner - Alcaraz o godzinie 15. Transmisja TV z finału Roland Garros na antenie Eurosportu 1 oraz na platformie streamingowej MAX.

