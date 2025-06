Spis treści

„Ma większe papiery na granie niż Damian Rasak” – tak parę miesięcy wstecz mówił Jan Urban o jednym ze swych zabrzańskich podopiecznych. To on „oszlifował” i przygotował do seniorskiego debiutu 17-letniego Dominika Sarapatę, a potem przez długie tygodnie konsekwentnie na niego stawiał w grach ligowych. Jego wybory – po wyrzuceniu Urbana – kontynuował Piotr Gierczak, który w końcówce sezonu zasiadał na trenerskiej ławce zabrzan.

Dominik Sarapata - objawienie wiosny w ekstraklasie

W efekcie wspomniany Sarapata, który 18. urodziny świętować będzie dopiero w październiku, okazał się prawdziwym objawieniem rundy rewanżowej. Zagrał w szesnastu (czyli wszystkich) wiosennych spotkaniach Górnika, w niemal wszystkich – w wyjściowym składzie. Okrasił ten bilans jednym golem i jedną asystą. Stał się też pewniakiem w prowadzonej przez Łukasza Sosina reprezentacji kraju U-18.

Komplementy od Podolskiego: „Daje nam jakość!”

- Tej wiosny cena za „Sarę” poszła zdecydowanie w górę. A wiem, że obserwują go różne kluby - ocenia z uśmiechem Lukas Podolski, na którym młodszy o całe pokolenie piłkarz Górnika się wzoruje. - Fajnie się rozwija, podoba mi się jego pewność siebie. Idzie odważnie z piłką, nie boi się dryblingów. I choć jest bardzo młody, już daje nam jakość! - Poldi z entuzjazmem mówi o Sarapacie. Specjalistyczny portal „transfermarkt” już dziś wycenia nastolatka na co najmniej pół miliona euro.

Michał Probierz rozważał sensacyjne powołanie

Postępy młodziaka z Roosevelta nie umknęły uwagi reprezentacyjnego sztabu. - Blisko powołania był Sarapata, oglądaliśmy go pod tym kątem – przyznał „Super Expressowi” Michał Probierz w środowe popołudnie. - Mieliśmy pomysł, by sprawdzić go właśnie tutaj, na miejscu – dodawał selekcjoner. Jako że Biało-Czerwoni stacjonują i trenują w Katowicach, wychowanek Górnika (niedawno przedłużył kontrakt do czerwca 2028) rzeczywiście miałby blisko na zgrupowanie.

- Ciut słabszą końcówką sezonu Dominik – na razie – wypadł nam z obiegu – tak Michał Probierz wyjaśnił ostateczny brak powołania dla Sarapaty. Z pewnością jednak nazwisko nastolatka ze słynnego selekcjonerskiego notesu nie wypadnie!

