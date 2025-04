i Autor: cyfrasport Jan Urban to jest gość!

Wstrząsy w Zabrzu

Jan Urban już nie jest trenerem Górnika. Wiadomo, kto go zastąpi

Jan Urban odsunięty od prowadzenia piłkarzy Górnika! We wtorkowy poranek dyrektor sportowy Łukasz Milik oficjalnie poinformował szkoleniowca, że przestaje on pełnić swoje obowiązki. Decyzja podjęta została przez zarząd zabrzańskiego klubu – stanowią go Bartłomiej Gabryś i Mirosław Siara – przy udziale wspomnianego dyrektora sportowego. Znany jest następca Urbana. Do końca sezonu drużynę prowadzić ma Piotr Gierczak, dotychczasowy asystent.