Iga Świątek po trzech kolejnych triumfach Roland Garros nie obroniła tytułu, przegrywając 6:7, 6:4, 1:6 z Aryną Sabalenką. Jednak mamy kolejnego mistrza French Open. Na paryskiej mączce triumfował Alan Ważny. Polak i fiński tenisista Oskari Paldanius wygrali deblową rywalizację w juniorskim Roland Garros w Paryżu. W finale pokonali amerykańską parę Noah Johnston/Benjamin Willwerth 6:2, 6:3

18-letni Alan Ważny w piątkowe popołudnie zapewnił sobie miejsce w finale debla chłopców. W parze z Finem Oskarim Paldaniusem pokonali w półfinale duet Jack Kennedy/Keaton Hance w imponującym stylu – 6:1, 6:2. W sobotę poszli za ciosem. W turnieju debla Ważny i Paldanius rozstawieni byli z numerem 2.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się ten cel zrealizować. Na pewno jest to spełnienie wielu marzeń. Długo graliśmy razem z Oskarim i w końcu udało na się wygrać duży turniej. Teraz czekam na sukces w singlu - powiedział Alan Ważny w rozmowie z Eurosportem. - Na pewno jest to jeden z lepszych prezentów urodzinowych, jakie mógłbym mieć - dodał Ważny, który trzy dni przed finałem debla świętował 18. urodziny. - Rok jeszcze trwa, jeszcze dwa turnieje wielkoszlemowe przed nami. Po powrocie będą już przygotowania do Wimbledonu i mam nadzieję, że powtórzymy to co tutaj. Tenis to sport bardzo wymagający, w którym trzeba poświęcić bardzo dużo rzeczy. Od 13. roku życia robię szkołę online, ponieważ miałem problemy z frekwencją i musieliśmy coś zmienić. Nie ma takiego normalnego życia, jakie mają moi rówieśnicy, którzy chodzą na imprezy, ale kocham to co robię i będę to kontynuował - dodał Ważny, którego tenisowi idole to Rafael Nadal, Carlos Alcaraz i Alexander Zverev.

Alan Ważny grał też w grze pojedynczej, ale szybko odpadł

Alan Ważny próbował także swoich sił w rywalizacji singlowej, jednak tym razem musiał uznać wyższość rywala. W pierwszej rundzie uległ Thilo Berhmannowi 6:7(1), 2:6. Dotychczasowy dorobek młodego Polaka jest bardzo obiecujący. Jego największym sukcesem jest triumf w turnieju kategorii J300 w Egipcie. Oprócz tego zwyciężał również w zawodach J60 w Warszawie i Pszczynie oraz w J100 w Lesznie.

Iga Świątek starła się z dziennikarzem po porażce z Sabalenką. Sceny na konferencji Roland Garros

Siedem lat temu juniorski tytuł w deblu w Paryżu wywalczyła Iga Świątek, która grała w parze z Amerykanką Catherine McNally. W rywalizacji chłopców poprzednim polskim wielkoszlemowym triumfatorem w deblu był Kamil Majchrzak, który w 2013 roku, występując z Amerykaninem Martinem Redlickim, wygrał nowojorski US Open.

Ile zarobił Alan Ważny za wygranie juniorskiego Roland Garros?

Na kortach im. Rolanda Garrosa rywalizacja toczy się o ogromne pieniądze, a mistrzowie seniorskich turniejów singla zarobią po 2,55 mln euro. Alan Ważny za sukces w Paryżu nie dostanie jednak żadnych pieniędzy. W turniejach juniorów nie ma bowiem premii. To rozgrywki traktowane jako amatorskie, bez nagród pieniężnych.

⭐ Alan Ważny ⭐ Oskari Paldanius ⭐ Sobota, 7 czerwca 2025 roku⭐ Finał juniorskiego Rolanda Garrosa w deblu⭐ Zapamiętamy tę datę NA DŁUGO#RG2025 #RolandGarros #JazdaAlan pic.twitter.com/wZsRE0j48S— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) June 7, 2025

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie