Roland Garros PREMIE: Ile za zwycięstwo? Wysokie nagrody pieniężne w Paryżu!

Nie milkną echa po meczu Świątek - Sabalenka! Ekspertka nie ma co do tego wątpliwości, zdradziła szczegóły

Premie w Roland Garros od czasu pandemii regularne rosną. Dwa lata temu Iga Świątek podbiła po raz trzeci Paryż i zgarnęła 2,3 mln euro brutto. Rok temu za zwycięstwo było już 2,4 mln euro. Teraz premia dla zwycięzców Roland Garros w singlu znów urosła - do 2,55 mln euro. Duże wrażenie robią też nagrody w początkowych rundach. Już za sam występ w 1. rundzie tenisiści zarobią po 78 tys. euro. Awans do 2. rundy to już premia w wysokości 117 tysięcy. euro. Wymienione premie to oczywiście kwoty brutto. – Wszystkie premie, które zawodniczka dostaje, są w rzeczywistości pomniejszone o podatki. W Stanach Zjednoczonych to już 30 proc., a we Francji trzeba zapłacić nawet 45 proc. podatku – potwierdził w rozmowie z „Super Expressem” Tomasz Świątek, ojciec Igi.

Premie w Roland Garros są bardzo wysokie, ale tenisiści walczą o to, żeby były jeszcze większe. Iga Świątek znalazła się wśród tenisowych gwiazd, które kilka dni przed turniejem spotkały się w Paryżu z szefami turniejów Wielkiego Szlema. Zawodnicy wysunęli swoje żądania, domagając się większego udziału w podziale zysków czyli wyższych nagród pieniężnych, ale również lepszej opieki socjalnej i większego wpływu na podejmowane decyzje.

Iga Świątek musi zapłacić we Francji ogromny podatek! 45 procent!

Iga Świątek za awans półfinału Roland Garros zarobiła już 690 tys. euro. Jednak to kwota brutto. Polka zarabia duże pieniądze, ale płaci też ogromne podatki. Jak działa francuski fiskus w przypadku tenisistów, wyjawił kilka tat temu Daniił Miedwiediew, słynny rosyjski tenisista. – Jeżeli zarobisz we Francji miliony, aż 45 proc. musisz oddać w podatkach – powiedział Miedwiediew. – Najpierw płacisz 15 proc. podatku dochodowego od premii, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. We Francji jest progresywny system podatkowy i na koniec roku musisz jeszcze się rozliczyć – narzekał Miedwiediew.

Poniżej premie w turniejach singla Roland Garros 2025:

Mistrzowie - 2,55 mln euro

Finaliści - 1,275 mln euro

1/2 finału - 690 tys. euro

1/4 finału - 445 tys. euro

4. runda - 265 tys. euro

3. runda - 168 tys. euro

2. runda - 117 tys. euro

1. runda - 78 tys. euro

