Lukas Podolski obchodzi 40. urodziny! Tak zmieniał się przez lata gwiazdor Górnika Zabrze

Lukas Podolski obchodzi 40. urodziny! Tak zmieniał się przez lata

Lukas Podolski ma za sobą bogatą i ciekawą karierę. W Niemczech wygrał wszystko, co było do wygrania – z Bayernem Monachium sięgał po mistrzostwo, puchar oraz superpuchar Niemiec, a wcześniej, w barwach 1.FC Koeln, zdobył mistrzostwo 2. Bundesligi. Po kilku latach spędzonych w Bayernie wrócił do Koeln, by następnie ruszyć w świat i reprezentował barwy takich klubów jak Arsenal czy Inter Mediolan. Niemal z każdą drużyną, w której grał, sięgał po trofeum, a w swojej gablocie, poza wymienionymi wcześniej zdobyczani, ma m.in. Puchar Anglii, Puchar Japonii czy Puchar Turcji!

Urodzony w Gliwicach napastnik nigdy nie ukrywał, że sympatyzuje z Górnikiem Zabrze i zapowiadał, że trafi do niego pod koniec kariery. Gdy reprezentował barwy silnych europejskich klubów nie było o tym mowy, ale gdy będąc już dobrze po trzydziestce podpisywał kontrakty z Vissel Kobe czy Antalayasporem, wielu zaczęło wątpić, że Podolski wywiąże się z obietnicy. Słowa jednak dotrzymał i właśnie mija czwarty rok jego gry w polskim klubie, a to jeszcze nie koniec, ponieważ przedłużył on swoją umowę o kolejne 12 miesięcy.

Lukas Podolski wyceluje w ligowy rekord? Dziś zapali świeczki na urodzinowym torcie

Podolski to jednak nie tylko piłkarz, ale też i przedsiębiorca. Jego sieć kebabów zdobywa coraz to większą popularność i jeśli znudzi mu się gra w piłkę, a później angaż w roli działacza, którą to spełnia w pewnym sensie już teraz, to nie będzie miał problemy z wpływami finansowymi. Na 40. urodziny można życzyć Podolskiemu przede wszystkim zdrowia, bo w przyszłym sezonie będzie miał szansę pobić rekord ligi i stać się najstarszym strzelcem bramki w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć, w której zobaczycie, jak przez lata zmieniał się dzisiejszy jubilat.