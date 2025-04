GKM Grudziądz - ROW Rybnik: PGE Ekstraliga (19.04.2025) - bonus 199 zł za typ na zwycięzcę!

Polski kierowca pobił rekord Guinnessa. Trudno uwierzyć, że to się udało

GKM Grudziądz - ROW Rybnik: kto faworytem do wygranej?7

Bardzo mocny i ciekawy skład w tym roku przygotowała ekipa z Grudziądza, która ponownie celuje w udział w fazie play-off. Nowym liderem GKM-u stał się Michael Jepsen Jensen, który przeżywa drugą młodość i aspiruje do jednego z najlepszych zawodników obecnej edycji PGE Ekstraligi! Do Grudziądza przyjeżdża także Nicki Pedersen, a więc wieloletni zawodnik tego klubu. Czy będzie potrafił on postawić się faworyzowanym gospodarzom?

Statystyki dla typera na mecz GKM Grudziądz - ROW Rybnik

Z racji faktu, że ROW Rybnik długo nie gościł na arenie najlepszej ligi świata, to ostatni mecz bezpośredni pomiędzy tymi drużynami odbył się w 2020 roku. Tor w Grudziądzu jest jednym z trudniejszych do przyswojenia przez przyjezdnych, dlatego dużo zespołów ma spore problemy z pokonywaniem GKM-u na tym stadionie. W poprzednim roku Grudziądzanie przegrali w domu tylko z Motorem Lublin oraz Spartą Wrocław.

GKM Grudziądz - ROW Rybnik: gdzie obejrzeć? Transmisja meczu

Spotkanie GKM Grudziądz - ROW Rybnik rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sports 2 oraz w telewizji internetowej Eleven Sports.

