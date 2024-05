Hurkacz – Etcheverry relacja na żywo ATP Rzym 3. runda dzisiaj 13.05 wynik live

Odśwież relację

Hurkacz – Etcheverry relacja na żywo

Hubert Hurkacz dość niespodziewanie turniej w Rzymie zaczął od starcia z Rafą Nadalem. Utytułowany Hiszpan wrócił do gry po sporej przerwie, dlatego też panowie mogli wpaść na siebie już tak wcześnie - obecnie Nadal znajduje się w czwartej setce rankingu. Choć znany z wybitnej gry na mączce tenisista bardzo stara się przezwyciężyć swoje problemy zdrowotne, to Hurkacz nie dał mu większych szans i wygrał w dwóch setach.

Hurkacz – Etcheverry ATP Rzym 3. runda dzisiaj 13.05 wynik live

Teraz z pewnością może być nieco trudniej, bowiem Polak trafił w 3. rundzie na plasującego się w trzeciej dziesiątce rankingu Tomasa Martina Etcheverry'ego z Argentyny. Co ciekawe, choć panowie znajdują się dość wysoko w rankingu, to do tej pory los ich jeszcze ze sobą nie skojarzył i będzie to ich pierwsze starcie w cyklu ATP.