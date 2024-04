Hurkacz - Garin Transmisja TV ATP Estoril Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Garin STREAM ONLINE LIVE 6.04.2024 Hurkacz w TV dzisiaj

i Autor: AP Hurkacz - Garin Transmisja TV ATP Estoril Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Garin 6.04.2024 Hurkacz w TV dzisiaj

Hurkacz - Garin TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać ATP Estoril. Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w półfinale turnieju ATP w Estoril, a rywalem Polaka będzie Chilijczyk Cristian Garin (nr 112). To pierwszy w tym sezonie występ wrocławianina na kortach ziemnych. Turniej ATP w Estoril to zawody rangi ATP 250, więc dla Hurkacza jest to cenne przetarcie przed większymi imprezami w mączce. Hurkacz i Garin zagrają ze sobą po raz drugi. W poprzednim meczu górą był Chilijczyk. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Hurkacz - Garin STREAM ONLINE LIVE 6.04.2024