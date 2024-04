Hurkacz - Llamas Ruiz TV Transmisja NA ŻYWO ATP Estoril Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Llamas Ruis STREAM ONLINE LIVE 5.04.2024 Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz walczy w portugalskim Estoril i ma już za sobą pierwszy w tym sezonie mecz na kortach ziemnych. Był to dość ciężki bój, a Polak pokonał 7:6, 6:4 mającego polskie korzenie Brytyjczyka Jana Choinskiego. Przed Hurkaczem kolejne wyzwanie. Jego rywal w ćwierćfinale to Hiszpan Pablo Llamaz Ruiz (nr 152), specjalista od mączki. To pierwszy mecz wrocławianina z tym tenisistą.

Hurkacz - Llamaz Ruiz Transmisja TV Gdzie oglądać mecz ATP Estoril

Hubert Hurkacz po występie w Miami Open, z którego odpadł w 4. rundzie, spadł w rankingu na 10. miejsce. Hiszpan Pablo Llamaz Ruiz zajmuje 155. pozycję. Do głównej drabinki turnieju w Estoril przebił się w kwalifikacjach. W 2. rundzie już w głównej drabince pokonał swojego rodaka 7:6, 6:4 Jordę Sanchiza. Jak na razie w Estoril nie stracił ani jednego seta. To może być ciężki mecz, ale Hurkacz jest oczywiście faworytem.

Hurkacz - Llamaz Ruiz STREAM ONLINE LIVE ATP Estoril Transmisja ONLINE 5.04.2024

Mecz Hubert Hurkacz - Llamaz Ruiz w ćwierćfinale turnieju ATP w Estoril zostanie rozegrany w piątek 5 kwietnia 2024. Początek meczu Hurkacz - Llamaz Ruiz o godzinie 13 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Llamas Ruiz na antenie Polsatu Sport Extra oraz online na Polsat BOX GO.

