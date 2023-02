Hurkacz - Riedi RELACJA NA ŻYWO ONLINE ATP Marsylia Hurkacz - Riedi NA ŻYWO RELACJA LIVE Hurkacz WYNIK meczu dzisiaj 23.02.2023

Na żywo Hubert Hurkacz - Leandro Riedi Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Leandro Riedi w 2. rundzie turnieju ATP w Marsylii. Początek o godzinie 13.30

Odśwież relację

Hurkacz - Riedi RELACJA NA ŻYWO ATP Marsylia Hurkacz WYNIK mecz dzisiaj NA ŻYWO

Hubert Hurkacz zaczyna wreszcie walkę w turnieju ATP w Marsylii. Pierwszy rywal Polaka to Szwajcar Leandro Riedi (nr 133), który we wtorek późnym wieczorem pokonał 6:3, 6:4 Francuza Arthura Rinderknecha. Hurkacz i Riedi zagrają ze sobą po raz pierwszy w głównym cyklu ATP. W kolejnej rundzie na lepszego z tej pary czeka już ciemnoskóry Szwed Mikael Ymer, który dzisiejszy mecz wygrał walkowerem.

Hurkacz - Riedi NA ŻYWO RELACJA LIVE ATP Marsylia Hurkacz mecz NA ŻYWO dzisiaj 23.02.2023

Hubert Hurkacz wypadł kilka dni temu z Top-10 rankingu ATP, spadając z 10. na 11. miejsce. O kolejne cenne punkty Polak powalczy teraz w Marsylii. To zawody rangi ATP 250, a tenisista z Wrocławia będzie rozstawiony z numerem 1. Hurkacz do Marsylii wraca po kilku latach nieobecności. Ostatnio grał w tym turnieju w 2020 roku i odpadł w 1/8 finału. Hurkacz po występie w Australian Open, gdzie po raz pierwszy w karierze doszedł do 4. rundy, trenował w Monte Carlo. Ostatnio walczył w turnieju ATP w Rotterdamie, z którego odpadł po porażce z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. We wtorek trenował w Marsylii z Włochem Jannikiem Sinnerem, z którym się kumpluje. Ruszyły turnieje ATP w Marsylii, WTA w Dubaju i WTA w Meridzie. We wszystkich tych zawodach z numerami 1 rozstawieni są Polacy - Hubert Hurkacz, Iga Świątek i Magda Linette.

Hurkacz - Riedi WYNIK NA ŻYWO RELACJA LIVE ATP Marsylia

Mecz Hubert Hurkacz - Leandro Ried w 2. rundzie turnieju ATP w Marsylii zostanie rozegrany w czwartek 23 lutego 2023. Początek meczu Hurkacz - Riedi po godzinie 13.30. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Hurkacz - Riedi w Marsylii.