Hurkacz - Korda RELACJA NA ŻYWO ONLINE Australian Open Hurkacz - Korda NA ŻYWO RELACJA LIVE Hurkacz WYNIK meczu dzisiaj 22.01

Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Sebastian Korda w 4. rundzie Australian Open. Początek spotkania ok. godziny 4-5 rano, po meczu Świątek - Rybakina

Hubert Hurkacz kontra Sebastian Korda w 4. rundzie Australian Open. Panowie zagrają na Rod Laver Arena, po zakończeniu meczu Igi Świątek z Jeleną Rybakiną. Czy to znów będzie polski dzień w Melbourne? Jak na razie wszyscy polscy singliści wygrywają wszystkie mecze. Hurkacz i Sebastian Korda zagrają ze sobą po raz drugi. Poprzednio walczyli w finale turnieju ATP w Delray Beach na Florydzie w 2021 r. Hurkacz wygrał wtedy 6:3, 6:3, wykorzystując większe doświadczenie. 22-letni Sebastian Korda to wielki talent, a w tej edycji Australian Open spisuje się rewelacyjnie. To syn Czecha Petra Kordy, byłego znakomitego tenisisty, mistrza Australian Open 1998. Ma wiek potencjał, a trenował m.in. pod okiem dwóch słynnych legend - Andre Agassiego i Steffi Graf. Od dawna wróży mu się wielką karierę i bardzo szybko się rozwija.

Hubert Hurkacz za awans do 4. rundy Australian Open zarobił już okrągły milion złotych. - Wiedziałem, że to będzie trudny mecz, ale to mnie nakręcało do dalszej walki - powiedział po ostatniej piłce Hurkacz, który już wcześniej ogrywał Denisa Shapovalova i teraz też pokazał, że ma na niego patent. Wygrał po szalonym meczu, w którym było mnóstwo przełamań i zwariowanych zwrotów akcji. Hurkacz do tej pory szybko odpadał z Australian Open. Teraz jest już w 4. rundzie. - To była trudna walka i mam nadzieję, że kibicom się podobało. Dzięki ich wsparciu przetrwałem trudne momenty. Miałem góry i doliny podczas tego meczu, ale cieszę się, że ostatecznie wyszedłem z tego zwycięsko - dodał szczęśliwy Hubi.

Hubert Hurkacz awans do 4. rundy Australian Open wywalczył po kolejnym pięciosetowym i pełnym zwrotów akcji boju. Ograł Denisa Shapovalova. Polak zapewnia, że jest świetnie przygotowany kondycyjnie, ale nie zmienia to faktu, że te dwie długie i wyczerpujące bitwy pewnie wpłyną na jego formę w kolejnym spotkaniu. - Na pewno trochę energii straciłem, ale będę gotowy na kolejne spotkanie. Teraz chwila wypoczynku. Wcześniej skończyłem niż ostatnio, więc będzie więcej czasu na dojście do pełni dyspozycji - podkreślał Hurkacz. Przygotowanie od końcówki listopada kontynuowane przez cały grudzień zaowocowały. Czuję się pełen energii. Upały też mi nie przeszkadzają, a nawet lubię jak jest ciepło. Poza tym dużo czasu spędzam na Florydzie - dodał Hurkacz. Sebastian Korda stracił mniej sił w swoim piątkowym pojedynku. W trzech setach ograł (7:6, 6:3, 7:6) słynnego Daniiła Miedwiediewa.

Mecz Hubert Hurkacz - Sebastian Korda w 4. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w niedzielę 22 stycznia 2023. Początek meczu godzinę Hurkacz - Korda ok. godziny 4.00-5.00 rano polskiego czasu na Rod Laver Arena, po zakończeniu meczu Igi Świątek z Jeleną Rybakiną. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z z meczu Hurkacz - Korda.