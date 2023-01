Linette - Garcia O której godzinie gra Magda Linette 4. runda Australian Open KIEDY gra Linette kolejny mecz

Magda Linette zagra w 4. rundzie Australian Open 2023, a jej rywalką będzie Francuzka Caroline Garcie (nr 4 WTA)! - Będzie naprawdę ciężko, ona gra bardzo agresywnie i w meczach z nią ciężko złapać rytm gry - mówi Magda Linette, która po wspaniałej grze pokonała 6:3, 6:4 Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. Garcia rozprawiła się z Niemką Laurą Siegemund, wygrywając 1:6, 6:3, 6:3.

Magda Linette po fenomenalnej grze dołączyła do Igi Świątek i Huberta Hurkacza, którzy wcześniej wywalczyli awans do 4. rundy Australian Open i zagrają o ćwierćfinał w nocy z soboty na niedzielę. Wspólny występ w United Cup chyba natchnął Polaków do świetnej gry w Australii. Poznanianka wiele razy dochodziła do 3. rundy Szlemów, ale kolejnej przeszkody nie udawało jej się pokonać. - To wiele dla mnie znaczy. Tyle czasu zajęło mi dotarcie do tej fazy. Musiałem zagrać naprawdę świetny tenis i grałem dzisiaj naprawdę dobrze. Po drodze spotkało mnie wiele trudnych doświadczeń. Teraz czuje, że naprawdę było warto to przeżyć - powiedziała Magda Linette

Caroline Garcia to obecnie jedna z najlepszych tenisistek na świecie. Niedawno pokonała Igę Świątek, a znakomitą końcówkę sezonu zwieńczyła triumfem w WTA Finals w Teksasie. - Ona gra bardzo agresywnie, miała niesamowity ubiegły rok i naprawdę dobry początek tego. W meczu z nią nie ma długich wymian, jeden-dwa uderzenia i to wszystko. Dlatego to będzie inny mecz, trudny, bo nie będzie rytmu i naprawdę będę musiała pozostać skupiona, ponieważ każde zawahanie zostanie ukarane - powiedziała Polka. Magda Linette i Caroline Garcia zagrały ze sobą tylko raz i to dawno temu. Francuzka pokonała Polkę 6:3, 6:3 na mączce w Strasburgu w 2017 roku. Teraz też będzie faworytką, ale Magda jest w naprawdę wysokiej formie. Atuty Garcii to oczywiście potężny serwis i mocny agresywny return, którym nękała m.in. Igę Świątek.

Mecz Magda Linette - Caroline Garcia w 4. rundzie Australian Open 2023 zostanie rozegrany w poniedziałek 23 stycznia. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Linette - Garcia. Transmisja TV z Australian Open 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

2nd week. No words. We keep going💪 Thank you for your support🫶#AusOpen pic.twitter.com/B9pWbKEkYA— Magda Linette (@MagdaLinette) January 21, 2023