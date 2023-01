Hurkacz - Shapovalov RELACJA NA ŻYWO. Duże wyzwanie Hubertem Hurkaczem! [WYNIK LIVE]

Na żywo Australian Open: Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Dzień dobry! Za kilkanaście minut w Australian Open rozpoczyna się sesja wieczorna. Hubert Hurkacz rozegra w niej pierwszy mecz na korcie Margaret Court Arena. Zapraszamy na relację na żywo z meczu 3. rundy Australian Open Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov. Początek rywalizacji ok. godziny 9:00.

Hubert Hurkacz stracił dużo sił w meczu z Lorenzo Sonego, ale zapewniał, że jest dobrze przygotowany do sezonu. - To był to mecz rozgrywany falami, zdawałem sobie sprawę, że trzeba zagrać na wysokim poziomie żeby walczyć z Lorenzo - powiedział Hubi w rozmowie z Eurosportem. - Przygotowanie od końcówki listopada kontynuowane przez cały grudzień zaowocowały. Czuję się pełen energii, chociaż jest już bardzo późno - żartował Hurkacz. Za awans do III rundy zarobił już ok. 683 tys. zł (227 925 dol. australijskich). W 3. rundzie Australian Open zameldowała się też Magda Linette po zwycięstwie 3:6, 6:3, 6:4 nad Estonką Anett Kontaveit.