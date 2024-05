Iga Świątek - Angelique Kerber Transmisja TV i STREAM ONLINE Gdzie oglądać mecz dzisiaj WTA Rzym

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Andżeliką Kerber w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Polka awans wywalczyła po zwycięstwie 6:3, 6:4 nad Julią Putincewą Liderka rankingu po triumfach w 2021 i 2022 r. walczy o trzeci triumf na kortach ziemnych w Rzymie. - Uwielbiam ten turniej i tutejszą atmosferę - podkreślała Iga Świątek, dla której jest to próba generalna przed Roland Garros, gdzie bronić będzie tytułu. Andżelika Kerber ograła 6:3, 7:6 Aliaksandę Sasnowicz z Białorusi.

Iga Świątek i Andżelika Kerber w Rzymie zagrają ze sobą już po raz trzeci. Polka wygrała dwa poprzednie spotkania. Najpierw 4:6, 6:2, 6:3 w Indian Wells w 2022 r. i na początku tego sezonu 6:3, 6:0 w United Cup. Andżelika Kerber to była liderka rankingu WTA, trzykrotna mistrzyni Szlemów. Wróciła do gry po urodzeniu dziecka. Ma 36 lat. – Nie mam nic do stracenia – powiedziała Kerber przed meczem ze Świątek. – Ona jest jedną z najlepszych obecnie zawodniczek w kobiecym tenisie, zwłaszcza na cegle. Wiem, czego się spodziewać i wiem, że muszę zagrać mój najlepszy tenis, żeby nawiązać walkę – podkreśliła.

Mecz Iga Świątek - Andżelika Kerber zostanie rozegrany w poniedziałek 13 maja 2024. Początek meczu Świątek - Kerber po godzinie 15 (nie wcześniej, trzeci mecz od godz. 11, po meczach Osaka - Zheng i Tsitsipas - Norrie). Transmisja TV z meczu Świątek - Kerber w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

