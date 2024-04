i Autor: AP Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu WTA Madryt 2024

WTA Madryt 2024

Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu WTA Madryt 2024

Iga Świątek i Beatriz Haddad Maia już dzisiaj zagrają w ćwierćfinale turnieju WTA w Madrycie. Relacja na żywo na sport.se.pl. To czwarty mecz Świątek - Haddad Maia, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polki. - Mecze z nią zawsze były ciężkie - wspomina Iga Świątek poprzednie spotkania z leworęczną Brazylijką. Liderka rankingu WTA awans do finału wywalczyła po zwycięstwie 6:1, 6:0 nad Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. W dwóch ostatnich spotkaniach straciła tylko trzy gemy. Śledź naszą relację na żywo i wynik meczu Świątek - Haddad Maia dzisiaj w Madrycie.