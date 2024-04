Iga Świątek - Celine Naef Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Szwajcaria w Billie Jean King Cup

Odśwież relację

Iga Świątek w meczu z Celine Naef może przypieczętować zwycięstwo Polski nad Szwajcarią w rozgrywanym w Biel spotkaniu o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup Finals 2024 w Sewilli. Nasze tenisistki prowadzą ze Szwajcarią 2:0 dzięki punktom zdobytym w singlu przez Igę Świątek i Magdalenę Fręch. Liderka rankingu pokonała 6:3, 6:1 Simonę Waltert

Iga Świątek - Celine Naef Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Szwajcaria w BJK Cup

Iga Świątek wróciła do reprezentacji Polski po dwóch latach przerwy. - Na pewno ten mecz był bardzo wymagający dlatego, że gramy w Szwajcarii, jesteśmy tutaj gośćmi. Na pewno szwajcarska publiczność była trochę głośniejsza od polskiej, chociaż też Polacy tu dają radę - powiedziała Iga Świątek. - Bardzo się cieszę, że miałam tu wsparcie całego zespołu, bo to też jest trochę inny format zawodów. Ale się bardzo cieszę, bo atmosfera w zespole jest naprawdę bardzo fajna. Dobrze się razem bawimy poza kortem, więc to też ma wpływ na to jak się czujemy na korcie – dodała po meczu Świątek.

Mecz Iga Świątek - Celine Naef zacznie się w sobotę 13 kwietnia o godzinie 13. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Igi Świątek.