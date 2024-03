Iga Świątek - Danielle Collins Relacja NA ŻYWO Indian Wells Świątek - Collins WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Odśwież relację

Iga Świątek walczy z Danielle Collins w Indian Wells. Już na otwarcie rywalizacji w Kalifornii liderka rankingu WTA gra z bardzo groźną i wymagającą rywalką. Collins w 1. rundzie pokonała7:6, 7:6 rosyjską kwalifikantkę Erikę Andriejewą. To siódmy mecz Świątek - Collins, a bilans tek rywalizacji to 5-1 dla Polki, ale kibiców liderki rankingu WTA nie trzeba uświadamiać, jak ciężki to może być dla niej sprawdzian.

Iga Świątek - Collins Relacja NA ŻYWO WYNIK LIVE Indian Wells

Iga Świątek ostatnio stoczyła z Danielle Collins niezwykle dramatyczny bój w 2. rundzie Australian Open. W trzecim secie przegrywała 1:4 a potem 2:4 i 0-40, ale poderwała się do walki i odwróciła losy spotkania. - Miałam w tym meczu kilka okazji, ale Iga grała wtedy na naprawdę wysokim poziomie. Nie wydaje mi się, żebym w tej sytuacji zrobiła wiele złych rzeczy. Byłem blisko, więc to był dobry mecz. Mam nadzieję, że doda mi to pewności siebie przed kolejnym spotkaniem - powiedziała Danielle Collins.

Iga Świątek grała z Danielle Collins już sześć razy. Bilans tej rywalizacji to 5-1 dla Polki. Amerykanka pokonała Igę 6:4, 6:1 w półfinale Australian Open 2022, ale w pozostałych meczach lepsza była Świątek. W poprzednim sezonie rozgromiła ją 6:1, 6:0 w Cincinnati w 2023 r, a kilka dni wcześniej wygrała z tenisistką z USA również w Montrealu (6:3, 4:6, 6:2). Collins gra bardzo agresywny tenis. Potężnie reurnuje. Jednak w jej grę wkrada się chaos. - Czuję się świeża i gotowa do walki - zapewnia Polka, która w Indian Wells miała też dwa dni wolne, w czasie których mogła odpocząć. Collins zdradziła już, że to jej ostatni sezon w karierze.

Świątek - Collins WYNIK NA ŻYWO Relacja live Indian Wells

Mecz Iga Świątek - Danielle Collins w 2. rundzie turnieju Indian Wells zostanie rozegrany w piątek 8 marca. Początek meczu Świątek - Collins po godzinie 22 polskiego czasu (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 20 po spotkaniu Kokkinakis - Sinner). Portal sport.se.pl zaprasza na relacje na żywo z meczu Świątek - Collins w turnieju WTA w Indian Wells.