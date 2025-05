Iga Świątek - Emma Raducanu RELACJA NA ŻYWO i WYNIK meczu w Roland Garros

Ile zarobiła Iga Świątek w Roland Garros? PREMIE są wysokie ale podatki we Francji też!

Iga Świątek zaatakowana przed meczem z Raducanu! Brytyjczycy ostro odnieśli się do słów Polki

Iga Świątek i Emmą Raducanu walczą w 2. rundzie Roland Garros. Ich starcia zawsze wywołują duże emocje, ale za każdym razem kończyły się tak samo - Polka spuszczała bezradnej Brytyjce łomot. - Ona wygrała US Open, a to oznacza, że potrafi zagrać wspaniały tenis. Muszę być na to gotowa - stwierdziła przed dzisiejszym meczem Iga.

Młodsza od Igi Świątek o półtora roku Emma Raducanu w 2021 r. sprawiła jedną z największych tenisowych sensacji w XXI wieku. Wygrała US Open, do którego musiała przebijać się w kwalifikacjach. Spektakularny sukces w połączeniu z naturalnym wdziękiem i egzotyczną urodą (ma chińsko-rumuńskie korzenie) zaowocował gigantycznym wybuchem popularności. Wielka Brytania oszalała na punkcie Raducanu, która podpisywała kolejne lukratywne kontrakty reklamowe, stając się jedną z najlepiej zarabiających sportsmenek na świecie.

Na korcie Emma Raducanu nie poszła jednak na ciosem. Po triumfie w US Open prześladowana przez kolejne kontuzje nie wygrała już ani jednego turnieju. W rankingu WTA zajmuje obecnie dopiero 41. miejsce, ale potencjał cały czas ma duży. Iga jednak zawsze zawsze ją ogrywała i to już od czasów juniorskich, kiedy na drodze do triumfu w Wimbledonie 2018 zdemolowała Raducanu 6:0, 6:1. Niemal identycznym wynikiem - 6:1, 6:0 - zakończył się ich ostatni pojedynek, w Australian Open 2025.

- Mam wrażenie, że Iga zawsze gra przeciwko mnie bardzo dobrze. Cieszę się, że znów się spotkamy, bo to świetna okazja, żeby sprawdzić, w jakim miejscu jest obecnie mój tenis i zagrać wreszcie na wielkim stadionie. Presja będzie po jej stronie. Nie mam nic do stracenia, więc będę mogła zagrać ze swobodą - stwierdziła Brytyjka.

Iga Świątek w czterech seniorskich meczach z Emmą Raducanu nie straciła ani jednego seta. Przed dzisiejszym starciem komplementowała jednak rywalkę. - Jest wspaniałą zawodniczką i ma świetny forhend. Na pewno będę musiała zagrać intensywnie i być skoncentrowana - powiedziała Iga.