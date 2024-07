Iga Świątek szczerze o spotkaniu z Lewandowskim. Dostała o to pytanie, nie zamierza tego ukrywać!

Iga Świątek postanowiła powiedzieć o swoim spotkaniu z Robertem Lewandowskim. Gwiazda światowego tenisa została zapytana o to, czy porozmawiała z piłkarzem reprezentacji Polski o mentalności sportowca. Wypowiedź tenisistki nie pozostawia wątpliwości!

Iga Świątek i Robert Lewandowski bez wątpienia są największymi postaciami polskiego sportu. W trakcie rozmowy z dziennikarzami Iga Świątek dostała pytanie o to, czy miała okazję rozmawiać z napastnikiem Barcelony o mentalności sportowca. Jej wypowiedź nie pozostawia cienia wątpliwości. Okazuje się, że Świątek nie miała okazji o tym rozmawiać, gdyż jej rozmowa z piłkarzem polskiej kadry była wyjątkowo szybka, więc ta kwestia nie została omówiona w trakcie ich krótkiego spotkania.

- Nie mieliśmy nigdy czasu, by porozmawiać o takich tematach. Spotkaliśmy się na dorocznej Gali Mistrzów Sportów, która organizowana jest co roku w Polsce. To był 2020 rok. Wokół nas od razu zjawiło się wielu fotoreporterów i trudno było swobodnie rozmawiać. Mieliśmy na rozmowę jakieś 30 sekund - powiedziała Iga Świątek.