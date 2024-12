i Autor: AP Iga Świątek gra w World Tennis League RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Eagles - Falcons

Światowa Liga Tenisa

Iga Świątek - Jelena Rybakina RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Eagles - Falcons World Tennis League

Iga Świątek walczy w World Tennis League. To pokazowe rozgrywki drużynowe w Abu Zabi. Po dwóch wysokich porażkach drużyna Orłów, w której gra Iga Świątek, praktycznie straciła już szanse na awans do finału, ale dla Polki to przede wszystkim okazja do sprawdzenia formy w starciach z mocnymi rywalkami. Dziś o godz. 10 mecz Orły - Sokoły, więc Iga Świątek może zagrać z Jeleną Rybakiną lub Caroline Garcią. Poniżej nasza relacja na żywo z meczu Orły - Sokoły w World Tennis League.

I. Świątek/P. Badosa - J. Rybakina/C. Garcia

S. Tsitsipas/A. Szewczenko - A. Rublow/D. Shapovalov

S. Tsitsipas - A. Rublow Na żywo Iga Świątek gra w World Tennis League RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Eagles - Falcons 21.12.2024 40-0 Iga przegoniła rywalkę po korcie i wymusiła jej błąd 30-0 Nieudany return Rybakiny 15-0 Mocny forhend Świątek 4:2 Gem Orły PRZEŁAMANIE. Iga Świątek przełamuje serwis Rybakiny. W ostatniej akcji popracowała w defensywie, a rywalka popsuła wolej przy siatce 40-40 Rybakina minimalnie przestrzeliła i jest decydujący punkt 30-40 30-30 Iga zagrała w siatkę pod presją 30-15 Rybakina popsuła bekhend zagrywany w pełnym biegu 15-15 Rybakina smeczowała po koźle i zagrała w aut! Ale błąd! 0-15 Rybakina mocnym forhendem wymusiła błąd Świątek 3:2 Gem Orły. Na koniec mocny ale niecelny return Rybakiny. Iga w dobrym stylu obroniła serwis. Wysoki poziom tego meczu 40-30 Rybakina wywierała presję, ale Iga przejęła inicjatywę i zagrała sprytnie przeciwko kierunkowi biegu rywalki 30-30 Polka zagrała za końcową linię 30-15 Znów kapitalny bekhend Igi zagrany ze środka kortu 15-15 Polka odpowiada świetnym bekhendem 0-15 Błąd Igi po dobrym returnie Rybakiny 2:2 Gem Sokoły. Rybakina skończyła go potężnym serwisem 30-40 Efektowny wolej Rybakiny przy siatce 30-30 A teraz podwójny błąd serwisowy Jeleny 15-30 Dobry serwis Rybakiny 15-15 Rybakina łatwo skończyła punkt po dobrym serwisie 15-0 Zabójczo precyzyjny bekhend Igi zaskoczył Rybakinę 2:1 Gem Orły. Iga Świątek broniła dwóch breakpointów. W ważnym momencie pokazała klasę 40-40 Kapitalny bekhend Igi. Decydujący punkt 30-40 Szybka wymiana przez środek. Pierwsza pomyliła się Iga. Są breakpointy 30-30 Świetny return Rybakiny 30-15 30-0 Dobry serwis Świątek 15-0 Iga konsekwentnie atakowała bekhend Rybakiny i w końcu trafiła mocno wzdłuż linii 1:1 Gem Sokoły. Rybakina wygrała go szybko i do zera 0-40 Dobry serwis Rybakiny 0-30 Wymuszony błąd Igi 0-15 Iga pracowała w defensywie, ale Rybakina skończyła punkt pewnym forhendem 1:0 Gem Orły. Znakomity gem serwisowy Igi Świątek. Wygrany pewnie do 15 40-15 Dobry serwis Igi Świątek 30-15 Ładna akcja Polki 15-0 Wymuszony błąd Rybakiny po mocnym forhendzie Igi GRAMY! Serwuje Iga Świątek Trwa już rozgrzewka Za chwilę mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina Orły - Sokoły I. Świątek - J. Rybakina

S. Tsitsipas - A. Rublow Iga Świątek na początek zagra z Jeleną Rybakiną! Potem wystąpi również w deblu Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Orły - Sokoły w World Tennis League w Abu Zabi. Iga Świątek powalczy z drużyną, w której grają m.in. Jelena Rybakina i Caroline Garcia. Początek rywalizacji o godzinie 10 polskiego czasu. Odśwież relację Iga Świątek już dzisiaj znów powalczy w World Tennis League w Abu Zabi. Przed Orłami, zespołem Polki, mecz z Sokołami, w których występują Jelena Rybakina, Caroline Garcia, Dennis Shapovalov i Andriej Rublow. W pierwszym meczu Iga Świątek najpierw powalczyła w deblu (porażka w parze z Paulą Badosą), a potem w singlowym starciu z Jasmine Paolini wróciła ze stanu 2:5, obroniła trzy piłki meczowe i pokonała Włoszkę 7:5. Zgodnie z zasadami później rozegrano dogrywkę, w której Polka musiała wygrać cztery gemy z rzędu (Orły przegrywały 20:24), żeby doprowadzić do super tie-breaka. Przegrała już pierwszego i Kanie wygrały z Orłami 25:20. Następnego dnia Iga Świątek powalczyła tylko w deblu. Wraz z Paulą Badosą przegrały wysoko z parą Aryna Sabalenka/Mirra Andriejewa, a Orły praktycznie straciły już szanse na awans do finału. Iga Świątek RELACJA NA ŻYWO z World Tennis League Iga Świątek walczy w World Tennis League czyli Światowej Lidze Tenisa, pokazowych rozgrywkach w Abu Zabi. Polka wraz z Paulą Badosą i Stefanosem Tsitsipasem (prywatnie para) oraz Aleksandrem Szewczenką tworzą drużynę Orłów. W ciągu kolejnych trzech dni cztery drużyny walczyć będą systemem każdy z każdym, a na koniec dwa najlepsze teamy zmierzą się w finale. Rywalizacja między zespołami składać się będzie z czterech meczów - dwóch singli i dwóch debli (albo mikstów). Każdy mecz to jeden set, a w gemach nie ma gry na przewagi (przy 40-40 jest decydujący punkt). Iga Świątek gra w World Tennis League RELACJA NA ŻYWO z Abu Zabi Zasady w World Tennis League są tak zwariowane, że rywalizację należy traktować jako dobrą zabawę. Dla tenisistów to również okazja, żeby potrenować, sprawdzić się w starciach z mocnymi rywalami i oczywiście nieźle zarobić. Dokładnych kwot, które zgarną zawodnicy za udział w imprezie, nie ujawniono, ale Iga jako wielka gwiazda z pewnością dostanie od arabskich szejków kilkaset tysięcy dolarów.