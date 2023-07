Iga Świątek KIEDY GRA kolejny mecz WTA Warszawa 2. runda Świątek O KTÓREJ? Z KIM gra Świątek w 2. rundzie WTA w Warszawie

Iga Świątek KIEDY kolejny mecz 2. runda WTA Warszawa O KTÓREJ gra Świątek

Po losowaniu turnieju BNP Paribas Warsaw Open wydawało się, że mecz pierwszej rundy będzie dla Igi Świątek tylko formalnością. Liderka rankingu WTA wpadła na dopiero 181. w tym zestawieniu Niginę Abduraimovą z Uzbekistanu, ale grająca bez jakiejkolwiek presji przeciwniczka postawiła Polce naprawdę trudne warunki. Zwłaszcza pierwszy set był wyrównany, ale ostatecznie to Iga wygrała 6:4. W drugiej partii raszynianka prowadziła już 5:1 i 40:0 i nagle potwornie się zacięła. Abduraimova doprowadziła do wyniku 5:3, jednak wtedy Świątek wróciła do najlepszej gry i zamknęła spotkanie w niespełna 100 minut. Tym samym udanie przywitała się z warszawską publicznością, która w komplecie stawiła się na kortach Legii. Podobnego scenariusza należy spodziewać się podczas meczu 2. rundy, ale na ten będzie trzeba jeszcze poczekać.

Claire LIU 🇺🇸 vs Yue YUAN 🇨🇳 4:4Mecz przerwany z powodu ciemności.Match suspended due to darkness.#BNPP_WarsawOpen #MDS #1R pic.twitter.com/iInS01zh6T— BNP Paribas Warsaw Open (@BNPP_WarsawOpen) July 25, 2023

Z KIM gra Iga Świątek kiedy i o której 2. runda Świątek WTA Warszawa

Rywalką Świątek w drugiej rundzie będzie zwyciężczyni meczu Claire Liu - Yue Yuan. To spotkanie zostało przerwane we wtorek z powodu ciemności przy stanie 4:4 w pierwszym secie. Dopiero w środę zostanie dokończone i wtedy wyjaśni się, z kim Polka zagra kolejny mecz. Liu i Yuan wyjdą na kort po meczu Yaniny Wickmayer z Terezą Martincovą i nie stanie się to przed godziną 12:00. Oznacza to, że w środę Igę czeka dzień wolny, a jej spotkanie w 2. rundzie odbędzie się najprawdopodobniej w czwartek.

Kibice Igi Świątek muszą uzbroić się w cierpliwość. Polka nie zagra kolejnego meczu w środę, a na korcie pojawi się dopiero w czwartek. Wtedy zagra w 2. rundzie turnieju WTA 250 w Warszawie z Claire Liu albo Yue Yuan. Przeciwniczkę Igi wyłoni środowe dokończenie meczu Liu - Yuan.