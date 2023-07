Iga Świątek KIEDY gra WTA Warszawa Polka poznała rywalkę! Z KIM gra Świątek 1. runda WTA w Warszawie

Iga Świątek KIEDY gra WTA Warszawa Świątek Z KIM 1. runda

Iga Świątek po roku ponownie zagra w domowym turnieju przed własną publicznością. W zeszłym roku rozstawiona z "jedynką" Polka przegrała w ćwierćfinale z późniejszą triumfatorką, Caroline Garcią. Tym razem kibice liczą na jeszcze lepszy występ ulubienicy, tym bardziej że w Warszawie zmieniła się nawierzchnia. Tenisistki będą rywalizować na twardych kortach, a nie na mączce, co idealnie współgra z przygotowaniami do US Open. Ta zmiana przyciągnęła też sporo uznanych zawodniczek, z których na pierwszy plan wysuwa się finalistka tegorocznego Roland Garros, Karolina Muchova. Wielu kibiców chciałoby zobaczyć rewanż z Paryża w Warszawie, ale na pewno nie wydarzy się to w pierwszej rundzie.

Iga Świątek during practice before @BNPP_WarsawOpen

W niedzielę odbyło się losowanie głównej drabinki turnieju, które było dla Polki wyjątkowo korzystne. Świątek trafiła bowiem na jedną z najniżej notowanych zawodniczek, które dostały się do imprezy bez konieczności gry w eliminacjach. Liderka rankingu WTA zmierzy się z Niginą Abduraimovą z Uzbekistanu. Najbliższa przeciwniczka Igi zajmuje 177. miejsce w światowym zestawieniu i z pewnością nie będzie faworytką. Wiadomo też, kiedy ma się odbyć mecz Świątek - Abduraimova.

Mecz Iga Świątek - Nigina Abduraimova w 1. rundzie turnieju WTA w Warszawie zaplanowano na wtorek, 25 lipca. Spotkanie odbędzie się na korcie centralnym w Warszawie, a rozpocząć ma się nie przed godziną 17:30. Taką informację podali już organizatorzy turnieju, jednak oficjalne potwierdzenie nadejdzie dopiero wraz z opublikowanym planem gier na wtorek.

W 1. rundzie #BNPParibasWarsawOoen @iga_swiatek zagra z Niginą Abduraimovą.