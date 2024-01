Iga Świątek - Linda Noskova Relacja NA ŻYWO Australian Open Świątek - Noskova WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Ojciec Agnieszki Radwańskiej nie ma co do tego wątpliwości! Jasne stanowisko w sprawie powrotu na kort córki, nic nie wyklucza

Iga Świątek walczy z Lindą Noskovą w 3. rundzie Australian Open. Po dwóch ciężkich bitwach z doświadczonymi rywalkami Polkę czeka teraz zupełnie inne wyzwanie. Utalentowana 19-letnia Linda Noskova (nr 50 WTA) ostatnio robi błyskawiczne postępy. Iga Świątek grała z nią niedawno w ćwierćfinale turnieju WTA w Warszawie i pokonała ją pewnie 6:1, 6:4. Młodziutkiej Czeszki absolutnie nie można jednak lekceważyć. To w końcu mistrzyni juniorskiego Roland Garros 2021. Z pewnością nie dysponuje jednak aż taką siłą ognia jak poprzednie rywalki naszej gwiazdy w Australian Open.

To raczej nic poważnego, ale kibice Igi Świątek mogli się zmartwić, kiedy w trakcie dramatycznego meczu z Danielle Collins (5:4, 3:6, 6:4) po przerwie na zasuwanie dachu Polka wróciła na kort z czarną opaską pod lewym kolanem. W pomeczowym wywiadzie nasza gwiazda na szczęście zapewniała, że sytuacja jest raczej pod kontrolą. - Mam problem z tym kolanem już od Cancun (jesienne WTA Finals, red.) - zdradziła Iga. - Czasami jest lepiej, czasem gorzej, ale nie wpływa to na moją grę. Ten mecz był bardzo intensywny, ale raczej nie ma powodów do zmartwień - uspokajała liderka rankingu, która walczyła z Collins aż 3 godziny i 14 minut.

Mecz Iga Świątek - Linda Noskova w 3. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w sobotę 20 stycznia. Początek meczu Świątek - Noskova o godzinie 9 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Noskova w Australian Open 2024.